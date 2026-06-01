Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı\'nda süreç başladı

İznik'in değerlerinden Sansarak Kanyonu'nun İznik Belediyesi'ne teslimi gerçekleşti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü faaliyet alanlarından olan İznik Sansarak Kanyonu kullanımı ve faaliyetlerin işletilmesi ihalesini 20 yıllık süre ile İznik Belediyesi aldı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nacettin Doğan ve İznik Şefi Hilal Yıldız İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret ederken, imzalar atıldı.

Sözleşme kapsamında 98 hektarlık alanı kapsayan Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı olarak hizmet verecek. Tabiat parkında kamp çadır alanları, büfe, ihtiyaç alanları, hizmet birimleri, piknik masaları, barbekü alanları, yöresel ürün satış alanı gibi hizmetler sunulacak ve bölge İznik Belediyesi tarafından doğa turizmine kazandırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik'imizin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Sansarak Kanyonu'nun, 20 yıllık süreyle belediyemizin kullanım ve işletmesine alınması ilçemiz adına son derece kıymetli bir gelişmedir. Doğal dokusu, eşsiz manzarası ve turizm potansiyeliyle Sansarak Kanyonu, yalnızca İznik'imizin değil bölgemizin de önemli değerlerinden biridir. Bu alanı koruma-kullanma dengesi içerisinde, çevreye duyarlı bir anlayışla doğa turizmine kazandırmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Sözleşme kapsamında 98 hektarlık alan Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı olarak hizmet verecek. Kamp çadır alanlarından piknik ve dinlenme noktalarına, yöresel ürün satış alanlarından ihtiyaç ve hizmet birimlerine kadar vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Bizim önceliğimiz, Sansarak Kanyonu'nun doğal yapısını koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve aynı zamanda ilçemizin turizm potansiyeline katkı sağlamaktır. Bu süreçte emeği geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğümüze, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nacettin Doğan'a ve İznik Şefi Hilal Yıldız'a teşekkür ediyorum. Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı'nın İznik'imize, hemşehrilerimize ve doğa turizmine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA