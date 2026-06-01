Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı'nda süreç başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı'nda süreç başladı

Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı\'nda süreç başladı
01.06.2026 18:11  Güncelleme: 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik'in doğal güzelliklerinden Sansarak Kanyonu, 20 yıllık süreyle İznik Belediyesi'nin kullanım ve işletmesine verildi. 98 hektarlık alan, kamp, piknik ve yöresel ürün satış alanlarıyla doğa turizmine kazandırılacak.

İznik'in değerlerinden Sansarak Kanyonu'nun İznik Belediyesi'ne teslimi gerçekleşti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü faaliyet alanlarından olan İznik Sansarak Kanyonu kullanımı ve faaliyetlerin işletilmesi ihalesini 20 yıllık süre ile İznik Belediyesi aldı.

Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nacettin Doğan ve İznik Şefi Hilal Yıldız İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta'yı makamında ziyaret ederken, imzalar atıldı.

Sözleşme kapsamında 98 hektarlık alanı kapsayan Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı olarak hizmet verecek. Tabiat parkında kamp çadır alanları, büfe, ihtiyaç alanları, hizmet birimleri, piknik masaları, barbekü alanları, yöresel ürün satış alanı gibi hizmetler sunulacak ve bölge İznik Belediyesi tarafından doğa turizmine kazandırılacak.

Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, "İznik'imizin doğal güzellikleri arasında önemli bir yere sahip olan Sansarak Kanyonu'nun, 20 yıllık süreyle belediyemizin kullanım ve işletmesine alınması ilçemiz adına son derece kıymetli bir gelişmedir. Doğal dokusu, eşsiz manzarası ve turizm potansiyeliyle Sansarak Kanyonu, yalnızca İznik'imizin değil bölgemizin de önemli değerlerinden biridir. Bu alanı koruma-kullanma dengesi içerisinde, çevreye duyarlı bir anlayışla doğa turizmine kazandırmak için çalışmalarımıza başlıyoruz. Sözleşme kapsamında 98 hektarlık alan Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı olarak hizmet verecek. Kamp çadır alanlarından piknik ve dinlenme noktalarına, yöresel ürün satış alanlarından ihtiyaç ve hizmet birimlerine kadar vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Bizim önceliğimiz, Sansarak Kanyonu'nun doğal yapısını koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve aynı zamanda ilçemizin turizm potansiyeline katkı sağlamaktır. Bu süreçte emeği geçen Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğümüze, Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nacettin Doğan'a ve İznik Şefi Hilal Yıldız'a teşekkür ediyorum. Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı'nın İznik'imize, hemşehrilerimize ve doğa turizmine hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Turizm, İznik, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı'nda süreç başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar Zorlu yollara aldırmadan dik yamaçlara tırmanıp çiriş otu topluyorlar
Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı Yolda yürürken kargaların saldırısına uğradı, ne yapsa kurtulamadı
İstanbul’da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti İstanbul'da tarihe geçen Estonyalı sporcu Jaan Roose bu kez Polonya semalarında ölümle dans etti
Kılıçdaroğlu’nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin Kılıçdaroğlu'nun prensinden Özgür Özel cephesine çok tartışılacak çağrı: Normalleşmeyi bizde deneyin
Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu Ağabeyden kardeşe kanlı pusu: Aileyi kurşun yağmuruna tuttu
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi Suriye Cumhurbaşkanı Şara, eşiyle birlikte bir restoranda kahve içerken görüntülendi

18:43
Kabine sonrası CHP’ye uyarı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’deki “mutlak butlan“ tartışmalarına ilk yorum
Kabine sonrası CHP'ye uyarı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'deki "mutlak butlan" tartışmalarına ilk yorum
18:14
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay
TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay
18:07
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
17:10
CHP Grup Toplantısı’nı Özgür Özel yapabilir mi Meclis Başkanı Kurtulmuş’tan açıklama
CHP Grup Toplantısı'nı Özgür Özel yapabilir mi? Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan açıklama
16:41
Akçakoca Belediyesi AK Parti’ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
Akçakoca Belediyesi AK Parti'ye geçti, seçim sonrası kavga çıktı
16:38
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur’un sır ölümü Genç kadının büyük bir derdi varmış
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 19:01:30. #7.13#
SON DAKİKA: Sansarak Kanyonu Tabiat Parkı'nda süreç başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.