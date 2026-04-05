Sapanca Gölü\'nde kaçak yapı yıkım çalışmalarının ikinci etabına başlandı

05.04.2026 15:22  Güncelleme: 15:23
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sapanca Gölü çevresindeki kaçak iskele ve yapıların kaldırılmasına yönelik ikinci etap çalışmalarına başladı. 84 kaçak yapı için 66 kişiye tebligat gönderilerek bir aylık süre verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, Sapanca Gölü'nün çevre ve su sağlığını koruma altına alan kaçak iskele ve yapı kaldırma çalışmalarının ikinci etap sürecini başlattı. 84 kaçak iskele ve iskele üzeri yapı için 66 kişiye tebligat gönderilerek bir aylık süre verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından kaçak yapı temizlik çalışmalarının ikinci etabında Yanık Mahallesi'nden başlayacak çalışmalar Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi'nde sonlandırılacak. Gerçekleştirelecek çalışmlar çerçevesinde göl havzası içerisine kaçak şekilde inşa edilen ve su sağlığını tehdit eden 84 yapı Kocaeli il sınırına kadar kaldırıması hedefleniyor.

Gölün rahat nefes alması için vatandaşların desteği önemli

Çalışmaların ilk etabında tespit edilen 89 kaçak iskelenin önemli çoğunluğu iskele sahipleri tarafından kaldırıldı. Yaklaşık olarak 22 kilometrelik alanda sürdürülecek ikinci etap çalışmalarında Sapanca Gölü'nün rahat bir nefes alması için vatandaşların desteği oldukça önemli olduğu ifade edilirken, kurum tarafından vatandaşlara tebligatlar ulaştırılmaya başlandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Edirne’de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç’te ’sarı alarm’ uyarısı devam ediyor Edirne'de su seviyesi yükselen Tunca ve Meriç'te 'sarı alarm' uyarısı devam ediyor
İzmir’de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı İzmir'de çamura saplanan 2 çocuk kurtarıldı

09:05
Savaştan bu yana bir ilk Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
Savaştan bu yana bir ilk! Dünya 2 gemiyi adım adım takip ediyor
08:48
Hasan Can Kaya nişanlandı Müstakbel gelin bakın kimmiş
Hasan Can Kaya nişanlandı! Müstakbel gelin bakın kimmiş
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli vahim
08:18
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular derbiye damga vuran pozisyonunda hemfikir oldu
07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
