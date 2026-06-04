Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi İyileşiyor - Son Dakika
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Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi İyileşiyor

04.06.2026 16:10
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Sapanca Gölü'nde yağışlar sonrası su seviyesi kritik noktayı geçti, ancak kuraklık tehlikesi devam ediyor.

Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu havzası olan Sapanca Gölü'nde, son yağışlar ve Akçay Barajı'ndan yapılan takviyelerle birlikte su seviyesi kritik ve riskli noktayı geçti. Hala eski seviyelerine yaklaşmayan Sapanca Gölü havadan görüntülendi.

Sakarya'da geçtiğimiz haftalarda günlerce etkisini sürdüren yağışların ve barajdan yapılan takviyelerle birlikte su seviyesinin risk sınırını aşmasını olumlu bir gelişme olarak görse de kuraklık tehlikesinin tamamen geçmemesinden dolayı tedirginlik yaşıyor. Özellikle yaz aylarının başlamasıyla birlikte buharlaşmanın artacak olması ve göl seviyesindeki tehlikeyi tekrardan gün yüzüne çıkarttı. Göldeki su seviyesi havadan görüntülendi.

"Çocuklarımız burada göle girerdi"

Ailesi ile göl kenarında piknik yapmaya gelen ve birkaç sene önce aynı bölgede suya girip yüzebildiklerini belirten 55 yaşındaki Mahmure Öztürk, önlem olarak yapılacak su kesintilerinin vatandaşı mağdur ettiğini ve gölün kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade ederek, "Sapancalıyım, uzun süre İstanbul'da yaşadım ama tekrar geri döndüm. Gerçekten Sapanca'yı seviyorum. Burada İstanbul'dan gelen çok arkadaşımla karşılaşıyorum. Sırf piknik yapmak için geliyorlar. İstanbul'dan buraya akın ediliyor. Sapanca Gölü'ne çözüm bulunması gerekiyor. Kıymetinin bilinmesi gerekiyor. Sapanca Gölü'nün kenarında piknik yapmayı seviyoruz, özellikle geceleri buraya gelmeyi çok seviyorum. Sık sık gelirim. Göl seviyesi düşmüştü. Şu an biraz yağışlardan sonra arttı ama maalesef beklendiği kadar değil. Birkaç yıl öncesine kadar burada bizim çocuklarımız bu gördüğünüz sazlıkların dibinde göle giriyorlardı. Ben de göle girdim. Sazlığa kadar tamamen göl doluydu. Şu anda sazlıkların dibinde su yok. Tamamen kuru. Büyük ihtimal ile su kesintilerine gidilecek diye tahmin ediyorum. Bunu da yaşamak istemeyiz, suya ihtiyacımız var. Her şey su ile bağlantılı. Buna bir an önce çözüm bulunması gerekiyor" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sapanca Gölü'nde Su Seviyesi İyileşiyor - Son Dakika

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