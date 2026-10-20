Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 1 Ekim'den bu yana 64 santimetre arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 1 Ekim'den bu yana 64 santimetre arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sapanca Gölü\'ndeki su seviyesi 1 Ekim\'den bu yana 64 santimetre arttı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SASKİ, son yağışların Sapanca Gölü ve yeraltı su kaynaklarına olumlu katkı sağladığını bildirdi. Gölde su seviyesi 1 Ekim'den bu yana 64 santimetre artarak 30,51 metreye ulaştı; göle Sakarya'nın yaklaşık 4,5 aylık içme suyu ihtiyacını karşılayan 32 milyon metreküp su eklendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kente düşen son yağışların Sapanca Gölü ve yeraltı su kaynaklarına olumlu katkı sağladığını bildirdi. 1 Ekim'den bu yana su seviyesi 64 santimetre artarak 30,51 metreye yükselen Sapanca Gölü, Sakarya'ya 4 buçuk ay yetecek miktarda içme suyu kazandırdı.

Sakarya genelinde etkili olan kuvvetli yağışlar, kentin en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü ile yeraltı su rezervlerinde yüzleri güldürdü. SASKİ tarafından yapılan değerlendirmelere göre, 1 Ekim tarihinde 29,87 metre olarak ölçülen Sapanca Gölü'nün su seviyesi, yaklaşık üç haftalık süreçte kaydedilen 64 santimetrelik artışla 30,51 metreye ulaştı. Bu artışla birlikte göle, Sakarya'nın yaklaşık 4 buçuk aylık içme suyu ihtiyacını karşılayacak miktarda, yani 32 milyon metreküp su eklendi. Son yağışların kentin alternatif su kaynaklarını da büyük oranda beslemesi sayesinde Sapanca Gölü üzerindeki kullanım baskısının azaldığı belirtildi. Kış döneminde beklenen yağışlarla birlikte gölün maksimum kota ulaşması öngörülüyor.

"Suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutulmamalıdır"

Su seviyesindeki olumlu gelişmelere rağmen tasarruf bilincinin korunması gerektiğine dikkat çeken SASKİ yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Yağışlarla birlikte su kaynaklarımızda yaşanan artış sevindirici olsa da suyun sınırsız bir kaynak olmadığı unutulmamalıdır. Bu sebeple gölümüzü ve yeraltı su kaynaklarımızı korumak, her zaman ortak sorumluluğumuzdur. Kaynaklarımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı sürdürürken suyu tasarruflu kullanma bilincinin de devam etmesi büyük önem taşıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Sapanca GölüYeraltıSakaryaGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ağırel’in tutuklanmasına Mansur Yavaş’tan tepki Murat Ağırel'in tutuklanmasına Mansur Yavaş'tan tepki
Mustafa Sarıgül’den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte Mustafa Sarıgül'den eski eşi ve oğlu dahil 15 kişinin tutuklanmasına ilk tepki: Belgeler sahte
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay Tarikat liderinin planı ortaya çıktı 190 çocuğun öldüğü vahşette kan donduran detay! Tarikat liderinin planı ortaya çıktı
Sergen Yalçın’ın önüne bu sözleri koydular Tam 11 isim var Sergen Yalçın'ın önüne bu sözleri koydular! Tam 11 isim var
10:53
Muhammed Salah Süper Lig’i sallıyor Gol krallığında zirveye çıktı
Muhammed Salah Süper Lig'i sallıyor! Gol krallığında zirveye çıktı
10:53
Görüntü Türkiye’den Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
Görüntü Türkiye'den! Yüzlerce mezar kazıldı, devamı da gelecek
10:45
Cristiano Ronaldo’ya 38 saniyelik ceza Rakam şaşkına çevirdi
Cristiano Ronaldo'ya 38 saniyelik ceza! Rakam şaşkına çevirdi
10:44
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
Polis, vaiz, doktor, hemşire... İşte meslek meslek memur maaş hesabı
10:27
Sarıgül’le ilgili bomba ses kaydı iddiası İmamoğlu için bakın neler demiş
Sarıgül'le ilgili bomba ses kaydı iddiası! İmamoğlu için bakın neler demiş
08:41
Milas Belediyesi’ne operasyon Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Milas Belediyesi'ne operasyon! Belediyede arama yapılıyor, 29 gözaltı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 11:06:04. #7.13#
SON DAKİKA: Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 1 Ekim'den bu yana 64 santimetre arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei