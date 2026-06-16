Saraçoğlu Mahallesi yeniden hayat buldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan ve restorasyon çalışmalarıyla yenilenen Ankara'daki Saraçoğlu Mahallesi'nden görüntüler paylaştı. Bakan Kurum, "Saraçoğlu Mahallesi Başkent'imize çok yakışmadı mı?" ifadelerine yer verdi.

Ankara Kızılay'da bulunan ve 1946 yılında tamamlanan Cumhuriyet tarihinin ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi'ndeki yapılar, zamanla atıl kaldı. 2020 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Emlak Konut GYO tarafından 'Saraçoğlu Koruma, Yenileme ve Yaşatma Projesi' hayata geçirildi. Kızılay'ın merkezinde 82 bin metrekarelik alanda; geleneksel Türk mimarisiyle inşa edilen 119 konut, 159 odalı apart otel ve 237 iş yeri, 44 bin metrekarelik yeşil alan ve çocuk parkı yapıldı. Aynı zamanda alanda bulunan 210 anıt ağaç korundu ve 3 binin üzerinde ağaç dikildi. Böylelikle Ankara'ya yeni bir yaşam alanı ve şehir parkı kazandırıldı. Başkentlilerin yeni buluşma noktası haline gelen Saraçoğlu Mahallesi, aynı zamanda Bakanlığın birçok etkinliğine de ev sahipliği yapıyor.

"Bizim için nefes alacak yeşil bir alan oldu"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Saraçoğlu Mahallesi'nde vakit geçiren vatandaşların görüntülerini "Saraçoğlu Mahallesi Başkent'imize çok yakışmadı mı?" mesajı ile paylaştı. Görüntülerde yer alan Muhammed Ak, Saraçoğlu'nun hem tarihi dokusunu hem de mekanlarını çok beğendiklerini ifade ederek, "Nişanlımla ilk burada tanıştık. O yüzden burası bizim için ayrıca çok önemli" dedi.

Murat Balıkçı, başarılı bir restorasyon yürütüldüğünü belirterek, "Burada insan nefes alıyor. Gerçekten çok farklı bir atmosferi var. Herkese tavsiye ederim, çok güzel olmuş" ifadelerini kullanırken, Hülya Öztürk de, "Öğlen arkadaşımla buraya yürüyüşe geliyoruz. Dinlenme molaları için iyi oldu. Tarihi de korudular. Bizim için nefes alacak yeşil bir alan oldu" ifadelerini kullandı. Hayriye Ülger, "Ankara'da çok fazla AVM var. Bu şekilde açık havaya çok ihtiyacımız var. Böyle yapılması çok güzel oldu" dedi. Eylül İraz ise "Burayı keşfettikten sonra hep buraya geliyoruz. Daha tatlı, hoş. Mahalle tarzı zaten, memnunuz buradan" şeklinde konuştu.

"Saraçoğlu Mahallesi tekrardan hayat buldu"

Emlak Konut GYO'da mimar olan Cansu Keleş de projeyi yaparken mevcut binaların tarihi dokusunun korunduğunu belirterek, "Emlak Konut eliyle Saraçoğlu Mahallesi'ni restore edip, tekrar topluma geniş bir rekreasyon alanı olarak sunduk. Şehrin merkezinde bu kadar atıl kalmış bir yerin tekrar hayata ve topluma kazandırılması amaçlandı. Burası Ankara'nın göbeğinde, Kızılay'da, insanların hem sosyalleşebildiği hem de buluşma noktası olan geniş bir alan oldu. Bu projeyle birlikte Saraçoğlu Mahallesi tekrardan hayat buldu" şeklinde konuştu. - ANKARA