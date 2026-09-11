Saray Çayla Deresi'nde balık ölümleri durdu, kesin neden laboratuvarda belirlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saray Çayla Deresi'nde balık ölümleri durdu, kesin neden laboratuvarda belirlenecek

Saray Çayla Deresi\'nde balık ölümleri durdu, kesin neden laboratuvarda belirlenecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Çayla Mahallesi'ndeki Çayla Deresi'nde balık ölümleri ihbarı üzerine Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ölümlerin dere suyundaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, kesin neden için alınan su ve balık numuneleri laboratuvara gönderildi.

Tekirdağ'ın Saray ilçesine bağlı Çayla Mahallesi'nde bulunan Çayla Deresi'nde balık ölümleri yaşandığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, derede balık ölümleri olduğuna ilişkin ihbarın ardından Saray İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde inceleme gerçekleştirildi. Yapılan inceleme ve değerlendirmelerde, balık ölümlerinin bir gün önce gerçekleşmiş olabileceği değerlendirildi.

Ekiplerin yaptığı kontrollerde balık ölümlerinin durduğu tespit edilirken, ölümlerin dere suyundaki oksijen seviyesinin düşmesinden kaynaklanmış olabileceği değerlendirildi.

Kesin neden laboratuvar incelemesiyle belirlenecek

Olayın nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla dereden su ve balık numuneleri alındı. Alınan numuneler, gerekli analizlerin yapılması için ilgili laboratuvara gönderildi.

Yetkililer, konunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

Kaynak: İHA

İnceleme, Tekirdağ, Çevre, Tarım, Saray, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Saray Çayla Deresi'nde balık ölümleri durdu, kesin neden laboratuvarda belirlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti Çin'de tersanede faciaya dönüşen yangın: 25 kişi hayatını kaybetti
7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ üyesi gizli bölmede yakalandı
18 yıl sonra harika geri dönüş Kadıköy’de inanılmaz anlar 18 yıl sonra harika geri dönüş! Kadıköy'de inanılmaz anlar
Bu çocuğun ismini not edin Önce imzayı, sonra da golünü attı Bu çocuğun ismini not edin! Önce imzayı, sonra da golünü attı
1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular 1 yıl önce ligin en az gol yiyen takımıydı! Bu sezon ise en çok gol yiyen oldular
Gelibolu’da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi Gelibolu'da skandal olay sonrası otel süresiz mühürlendi

17:07
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme Bakan Şimşek, Erdoğan’a sunum yaptı
Milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişme! Bakan Şimşek, Erdoğan'a sunum yaptı
17:01
Adaylar bomba İşte İsmail Kartal’ın koltuğuna oturabilecek isimler
Adaylar bomba! İşte İsmail Kartal'ın koltuğuna oturabilecek isimler
16:36
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi sona erdi
Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi sona erdi
16:25
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden görüntü
Memleketinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden görüntü
16:01
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
ABD enflasyon verisi açıklandı, gram altın 100 lira birden yükseldi
15:46
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Çöplükten define bulan Sivaslı, verilen ödülü beğenmeyince borçlu çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 17:13:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Saray Çayla Deresi'nde balık ölümleri durdu, kesin neden laboratuvarda belirlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement