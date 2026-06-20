Saraydüzü Leylek Şenliği Başladı - Son Dakika
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Saraydüzü Leylek Şenliği Başladı

Saraydüzü Leylek Şenliği Başladı
20.06.2026 16:24
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Sinop'un Saraydüzü ilçesinde ilk kez düzenlenen Leylek Şenliği'nde leylekler halkalandı.

Sinop'un Saraydüzü ilçesinde, her yıl binlerce kilometre yol katederek Afrika'dan Cuma Ovası'na gelen leylekler için bu yıl ilk kez "Saraydüzü Leylek Şenliği" düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte leylek yavruları halkalanırken, yöresel ürünler ve kültürel etkinlikler de ziyaretçilerden ilgi gördü.

"Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında Saraydüzü ilçesi Cuma köyünde düzenlenen şenlikte vatandaşlar leylekleri doğal yaşam alanlarında gözlemleme fırsatı buldu. Program kapsamında iki leylek yavrusuna halkalama çalışması yapılırken, fotoğraf sergisi, halk oyunları, müzik dinletileri, çocuk etkinlikleri ve yöresel ürün stantları gün boyu ziyaretçileri ağırladı.

Şenliğe katılan Sinop Valisi Mustafa Özarslan, Cuma Ovası'nın doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle kentin en değerli bölgelerinden biri olduğunu belirterek, her yıl mart ayından ağustos ayının sonuna kadar yaklaşık 120 leyleğin binlerce kilometrelik göçün ardından bölgeye geldiğini söyledi. Leyleklerin her yıl aynı bölgeyi tercih etmesinin ekolojik dengenin gücünü gösterdiğini ifade eden Özarslan, Cuma Ovası'nda farklı üniversitelerin katılımıyla beş yıldır bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü belirterek, akademisyenlerin sahada vatandaşlarla birlikte çalışmasının önemli olduğunu vurguladı.

Şenlik kapsamında düzenlenen öykü ve fotoğraf yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri de verildi.

323 leylek yavrusu halkalandı

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ), Sinop Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Saraydüzü Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinin katkılarıyla yürütülen "Cuma Ovası'nda Leylek Popülasyonu Projesi" kapsamında bugüne kadar 323 leylek yavrusu halkalanırken, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) tarafından elektrik direklerine leyleklerin güvenli yuvalanabilmesi amacıyla çok sayıda yapay platform yerleştirildi.

Yetkililer, ilk kez gerçekleştirilen Saraydüzü Leylek Şenliği'nin geleneksel hale getirilerek bölgenin doğa turizmine, kırsal kalkınmasına ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlamasının hedeflendiğini belirtti. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Saraydüzü Leylek Şenliği Başladı - Son Dakika

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