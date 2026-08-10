Sarıçay Barajı'nda Dolgu Çalışmaları İlerliyor - Son Dakika
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Sarıçay Barajı'nda Dolgu Çalışmaları İlerliyor

Sarıçay Barajı\'nda Dolgu Çalışmaları İlerliyor
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Aydın'ın Söke ilçesindeki Sarıçay Barajı'nın dolgusunun %92'si tamamlandı, su ihtiyacı karşılanacak.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nda planlanan 1 milyon 632 bin metreküplük gövde dolgusunun 1 milyon 505 bin metreküplük kısmı tamamlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı devam eden Sarıçay Barajı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bölgenin su ihtiyacının karşılanması açısından önemli bir yatırım olan projede baraj gövdesindeki dolgu çalışmalarında önemli aşama kaydedildi. Söke'nin Bağarası ve Çalışlı mahallelerinin yaklaşık 1,5 kilometre güneyinde, Sarıçay Deresi üzerine inşa edilen baraj, silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde yapılıyor. Temelden 125 metre yüksekliğe sahip olacak Sarıçay Barajı'nın toplam 66 milyon metreküp su depolama kapasitesine sahip olması planlanıyor.

Sarıçay Barajı'nın gövdesinde toplam 1 milyon 632 bin metreküplük dolgu yapılması planlanırken, çalışmalar kapsamında bugüne kadar 1 milyon 505 bin metreküp dolgu tamamlandı. Gövde dolgusunun yüzde 92'sinin tamamlanmasıyla birlikte projede önemli bir aşama daha geride bırakılırken, baraj inşaatındaki çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Sarıçay Barajı'nın tamamlanmasıyla başta Kuşadası ve Söke ilçeleri olmak üzere Kuşadası'nın önemli turizm merkezlerinden olan Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerine yıllık 21 milyon metreküp içme ve kullanma suyu sağlanması hedefleniyor. Projenin tamamlanmasıyla bölgedeki yaklaşık 303 bin 160 kişinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının kesintisiz karşılanması planlanıyor.

Kaynak: İHA

Aydın, Çevre, Söke, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıçay Barajı'nda Dolgu Çalışmaları İlerliyor - Son Dakika

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