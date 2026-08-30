Sarıkamış'ta Ağustos'ta Kış Görüntüsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sarıkamış'ta Ağustos'ta Kış Görüntüsü

Sarıkamış\'ta Ağustos\'ta Kış Görüntüsü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıkamış'ta etkili dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde etkili olan şiddetli dolu yağışı, yaz mevsiminin son günlerinde adeta kışı aratmadı. Kısa sürede yolları beyaza bürüyen dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Sarıkamış'ta gün içerisinde etkili olan yağış, bir anda doluya dönüştü. İri dolu taneleri özellikle ilçe çevresindeki yolları ve yol kenarlarını beyaza bürüdü. Ağustos ayının son günlerinde ortaya çıkan görüntüler, görenleri şaşkına çevirdi.

Dolu yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte yollarda adeta kar yağışını andıran görüntüler oluştu. Beyaz örtüyle kaplanan yollarda araç sürücüleri ilerlemekte zorlanırken, bazı araçların hareket edemediği görüldü. Yolda kalan bir araç ise vatandaş tarafından iteklendi. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

"Ağustos ayında kış görüntüsü"

Yaz mevsiminin sona ermesine sayılı günler kala yaşanan dolu yağışı, Sarıkamış'ta kış mevsimini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı. Kısa sürede beyaza bürünen Sarıkamış'ta, "Kış geldi" dedirtti.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Ağustos, Olaylar, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sarıkamış'ta Ağustos'ta Kış Görüntüsü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yine puan aldılar Gençlerbirliği Barcelona’ya döndü Yine puan aldılar! Gençlerbirliği Barcelona'ya döndü
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor YÖK düğmeye bastı Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! YÖK düğmeye bastı
Daha neler göreceğiz POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi
Trump: Venezuela ile “dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını“ yaptık Trump: Venezuela ile "dünya tarihinin en büyük petrol anlaşmasını" yaptık
Ülkenin başkenti karıştı Silah ve patlama sesleri duyuldu Ülkenin başkenti karıştı! Silah ve patlama sesleri duyuldu
Bu takımın şakası yok İlk maçta dinlene dinlene gol attılar Bu takımın şakası yok! İlk maçta dinlene dinlene gol attılar

15:26
KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti
KKTC Başbakanı: Gemi kazasında 6 kişi hayatını kaybetti
15:24
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: ’Geri dön’ dedik, inatla dönmedi
Girne açıklarında batan gemiden kurtulan yolcudan vahim iddia: 'Geri dön' dedik, inatla dönmedi
14:59
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
Murat Ağırel, Melih Gökçek haberinin ardından tanık sıfatıyla ifadeye çağırıldı
14:48
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı: Gemide can kaybı var, sayısını bilmiyoruz
14:44
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
Girne açıklarında batan gemide kurtarma çalışmaları sürüyor: Zamanla yarış kamerada
14:14
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Girne açıklarında alabora olan gemiden dehşet verici görüntüler: Batıyoruz...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2026 15:38:03. #7.12#
SON DAKİKA: Sarıkamış'ta Ağustos'ta Kış Görüntüsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement