Sarıkamış'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, kayak merkezi zirvesi beyazladı - Son Dakika
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Sarıkamış'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, kayak merkezi zirvesi beyazladı

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Sarıkamış\'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, kayak merkezi zirvesi beyazladı
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Sarıkamış\'ta sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, kayak merkezi zirvesi beyazladı
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Sarıkamış'ta gün boyu etkili olan sağanak, yüksek rakımlı bölgelerde sıcaklığın düşmesiyle kara dönüştü. Kısa süreli etkili olan kar yağışı kayak merkezinin zirvesinde kış manzarası oluşturdu, ardından hava şartlarının değişmesiyle yeniden yağmura döndü.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde gün boyu etkili olan sağanak yağmur, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte yerini kara bırakırken, kayak merkezi kısa süreliğine de olsa beyaza büründü.

Sarıkamış'ta gün boyunca aralıklarla devam eden sağanak yağış, yüksek rakımlı bölgelerde kar olarak etkisini gösterdi. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte özellikle Sarıkamış Kayak Merkezi'nin zirvesinde kar yağışı başladı.

Kısa süreli etkili olan kar yağışı, kayak merkezinin yüksek noktalarında kış manzaralarını beraberinde getirdi. Bir süre devam eden kar, hava şartlarının değişmesiyle yeniden yağmura dönüştü.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Sarıkamış'ta yüksek kesimlere düşen kar, yaklaşan kış sezonunu da hatırlattı. Sarıçam ormanlarıyla çevrili kayak merkezinin zirvesinde görülen kar yağışı, bölgede hava sıcaklıklarının düşmeye başladığını gösterdi. İlçede yağışlı hava etkisini sürdürüyor.

Kaynak: İHA
Kayak MerkeziTurizmGüncelÇevreKarsSon Dakika

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