Sarıkamış'ta sarıçam ormanları sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta sarıçam ormanları sonbahar renkleriyle havadan görüntülendi

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Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, sonbaharda sarı ve altın tonlarına dönen söğütlerle kartpostallık manzaralar oluşturdu. Yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan ormanlar havadan görüntülenirken, bölgenin doğa turizmi potansiyeli de gözler önüne serildi.

Kars'ta Sarıkamış sarıçam ormanlarında sonbahar renkleri kartpostallık görüntüler sundu. Yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan ormanlar, havadan görüntülendi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki sarıçam ormanları, sonbaharın gelişiyle farklı renklere büründü. Yeşil sarıçam ağaçlarının arasında sarı ve altın tonlarına dönüşen söğütler, doğada görsel şölen oluşturdu.

Bölgenin doğal güzellikleriyle öne çıkan sarıçam ormanlarında, sonbaharın renkleri kendisini iyice hissettirmeye başladı. Çam ağaçlarının yeşilliği ile söğütlerin sararan yapraklarının oluşturduğu kartpostallık manzaralar Sarıkamış'ın eşsiz doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

"Yaban hayvanlarına doğal yaşam alanı"

Zengin bitki örtüsüyle dikkat çeken Sarıkamış sarıçam ormanları, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yaban hayatına sunduğu yaşam alanlarıyla da önem taşıyor. Yüzlerce yaban hayvanına ev sahipliği yapan ormanlar, bölgedeki doğal yaşamın korunmasında önemli bir rol üstleniyor.

Sonbaharın renkleriyle bütünleşen ormanlık alanlar, havadan görüntülendi. Sarıçamların arasında sararan söğütlerin oluşturduğu renk cümbüşü, ortaya seyri güzel görüntüler çıkardı.

Sarıkamış'ın doğal zenginliklerini yansıtan ormanlar, sonbahar mevsiminde de bölgenin doğa turizmi açısından sahip olduğu potansiyeli gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA
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