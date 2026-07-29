SASKİ, o mahallenin yağmur suyu altyapısını güçlendiriyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan ilçesinde yoğun yağışlarda yaşanabilecek su birikintilerini önlemek ve bölgenin yağmur suyu altyapısını güçlendirmek gayesiyle yeni bir projeyi hayata geçiriyor.

SASKİ, İstiklal Mahallesi'nde yoğun yağışların ardından oluşabilecek su birikintilerini önlemek gayesiyle mahalleye toplam 3 bin 500 metrelik yeni yağmur suyu hattı kazandıracak. Güçlü altyapı sayesinde yağmur suları güvenli şekilde tahliye edilerek hem taşkın riski azaltılacak hem de ulaşımın olumsuz etkilenmesinin önüne geçilecek. Çalışma süresince İstiklal Mahallesi Maliye Caddesi'nin Serdivan'dan Donatım istikametine giden bölümü, 29 Temmuz Çarşamba ile 5 Ağustos Çarşamba tarihleri arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Ulaşım belirlenen alternatif güzergahlar üzerinden sağlanacak.