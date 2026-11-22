Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle selin ardından heyelan meydana geldi. Toprak kaymaları sonucu kapanan 3 köy yolu, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Sason ilçesinde etkili olan yoğun yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağışların ardından Örenağıl, Kaleyolu ve Altındere köy yollarında heyelan ve toprak kaymaları meydana geldi. Yollara düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleriyle çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda kapanan köy yolları temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.