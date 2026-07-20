Sason'daki Mereto Dağı Serinliğe Kaçış Noktası - Son Dakika
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Sason'daki Mereto Dağı Serinliğe Kaçış Noktası

Sason\'daki Mereto Dağı Serinliğe Kaçış Noktası
20.07.2026 12:58
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Bunaltıcı sıcaklarda Mereto Dağı, kar yığınlarıyla serinlemek isteyenler için uğrak yer oldu.

Türkiye ve Avrupa genelinde etkisini artıran bunaltıcı sıcaklar hayatı olumsuz etkilerken, Batman'ın Sason ilçesindeki 3 bin rakımlı Mereto Dağı, serinlemek isteyenlerin uğrak noktası haline geldi.

Temmuz ayında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte Mereto Dağına çıkan vatandaşlar, zirvede halen erimemiş yaklaşık 4 metreyi aşan kar kütlelerinin arasında serinlemenin keyfini yaşadı. Vatandaşlar, kar yığınlarının içerisine tünel şeklinde oydukları doğal alanlarda dinlenerek sıcak havadan uzaklaştı. Dışarıda bunaltıcı sıcaklıklar etkisini sürdürürken, kar tünellerindeki serin hava ziyaretçilere adeta doğal bir klima ortamı sundu. Yaz mevsiminin en sıcak günlerinde bile zirvesindeki kar örtüsünü koruyan Mereto Dağı, hem eşsiz manzarası hem de doğal serinliğiyle bölgenin dikkat çeken turizm noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, temmuz ayında karın içinde vakit geçirmenin farklı bir deneyim olduğunu belirterek, doğaseverleri ve serinlemek isteyenleri Mereto Dağının eşsiz güzelliklerini görmeye davet etti. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Çevre Sason'daki Mereto Dağı Serinliğe Kaçış Noktası - Son Dakika

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