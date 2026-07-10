Savaş Helikopterleri Ereğli Semalarında

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi semalarında eğitim uçuşu gerçekleştiren savaş helikopteri dikkat çekti.
Karadeniz Ereğli semalarında alçak irtifada gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında savaş helikopterlerini gören vatandaşlar kısa süreli şaşkınlık yaşadı. İlçenin farklı noktalarından görülen helikopterler, bir süre bölgede eğitim faaliyetlerini sürdürdü. Uçuşların planlı eğitim kapsamında gerçekleştirildiği öğrenilirken, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi. Eğitim uçuşlarını izleyen bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı. - ZONGULDAK
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