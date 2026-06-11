Sazköy\'de Altyapı Çalışmaları Tamamlandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy'de, yağmur suyu tahliyesi ve drenaj hattını güçlendirmek amacıyla başlatılan altyapı çalışmaları sona erdi.

Bölgedeki altyapı eksikliklerini gidermek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak için yürütülen faaliyetler kapsamında, Sazköy'de koruge boru yerleştirme işlemi gerçekleştirildi. Tamamlanan bu çalışmayla, köydeki yağmur suyu tahliyesinin ve drenaj sistemlerinin çok daha sağlıklı ve verimli şekilde işlemesi hedefleniyor.

Altyapının güçlendirilmesine yönelik hayata geçirilen bu uygulamanın, aşırı yağışlar sonrası bölgede oluşabilecek su birikintisi ve taşkın risklerini büyük oranda azaltması öngörülüyor. - DÜZCE