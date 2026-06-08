Sazköy’de Sıcak Asfalt Çalışmaları Başladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Özel İdaresi, Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy köyünde sıcak asfalt serim çalışmalarına başladı. Çalışmalarla köyün ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Sazköy köyünde sıcak asfalt serim çalışmalarına başlandı. Düzce İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında köy yollarının daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amaçlanıyor. Planlanan program doğrultusunda devam eden asfalt çalışmalarıyla ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmaya yönelik yol yatırımlarının sürdüğünü belirterek, köylerde ulaşım standartlarını yükseltecek çalışmaların aralıksız devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE