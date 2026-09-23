Şehitkamil’de okul kantinleri ve çevrelerinde denetimler arttı - Son Dakika
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Şehitkamil’de okul kantinleri ve çevrelerinde denetimler arttı

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Şehitkamil’de okul kantinleri ve çevrelerinde denetimler arttı
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Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında bulunması amacıyla okul kantinleri ve çevrelerinde denetimler artarak sürüyor.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilerin sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında bulunması amacıyla okul kantinleri ve çevrelerinde denetimler artarak sürüyor. Ekipler, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlarda hijyen, gıda güvenliği ve çevre şartlarını titizlikle kontrol ediyor.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ilçedeki çocukların sağlığı ve güvenliğini korumaya yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okul kantinleri ve okul çevrelerinde gerçekleştirilen denetimler yoğunlaştırıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde okul kantinlerinde satışa sunulan ürünlerin uygunluğu, son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, hijyen kuralları ve genel temizlik şartları detaylı şekilde inceleniyor. Bununla birlikte öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında yoğun olarak kullandığı okul çevreleri de denetimlerden geçiriliyor.

Okul çevrelerine özel önem

Denetimlerde yalnızca kantinler değil, okulların çevresindeki işletmeler ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu alanlar da mercek altına alınıyor. Çocukların sağlığını ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek unsurların önüne geçilmesi amacıyla ekipler tarafından gerekli kontroller gerçekleştiriliyor. Şehitkamil Belediyesi ekipleri, okul çevrelerinde temizlik ve genel çevre düzeninin yanı sıra öğrencilerin güvenliğini etkileyebilecek olumsuzlukları da kontrol ediyor. Tespit edilen eksikliklerle ilgili ilgili işletme ve kişilere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuat kapsamında işlem gerektiren durumlarda yasal süreçler uygulanıyor.

Kaynak: İHA
Zabıta MüdürlüğüŞehitkamilBelediyeGüvenlikÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Şehitkamil’de okul kantinleri ve çevrelerinde denetimler arttı - Son Dakika
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