Şehitlik anı defterindeki duygusal yazılar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şehitlik anı defterindeki duygusal yazılar

Şehitlik anı defterindeki duygusal yazılar
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Hava Şehitliği’ndeki anı defterine şehit yakınları ve vatandaşlar tarafından yazılan yazılar, görenleri duygulandırıyor.

Eskişehir Hava Şehitliği'ndeki anı defterine şehit yakınları ve vatandaşlar tarafından yazılan yazılar, görenleri duygulandırıyor.

1921 yılında Milli Mücadele döneminde kurulan, Türkiye'nin en eski ve en çok hava şehidinin olduğu yer olarak bilinen Eskişehir Hava Şehitliği, Tepebaşı ilçesi Vişnelik Mahallesi Öğretmenler Bulvarı üzerinde bulunuyor. Şehitliğin kent merkezinde olması dolayısıyla birçok Eskişehirli bu bölgeden geçerken kabir ziyareti yapmayı ihmal etmiyor. Şehitlerin ruhları için dualar eden şehit yakınları ve vatandaşların bazıları, içeride bulunan anı defterine yazılar yazıyor. Defterde yer alan yazılar, duygusal yönleri ile dikkat çekiyor.

"Seni rüyamda bile göremiyorum"

Bir şehit yakını tarafından deftere yazılan yazıda, "Ercan Yavrum biz geldik seni rüyamda bile göremiyorum. Selamlar, seni çok çok özledim" ifadelerinin yer aldığı görüldü.

"Rabbim hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun"

Vatandaş tarafından yazılan bir yazı ise, "Rabbim, 'Allah yolunda ölenlere ölü demeyiniz bilakis onlar diridirler fakat siz bilemezsiniz' diyor. Allah hepsinin ruhunu şad eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Peygamber efendimize komşu eylesin, bizlere şefaatçi olsunlar inşallah. Bu vatan sizler sayenizde ayaktadır. Çanakkaleden, Trablusgarp, Kurtuluş Savaşı, İstiklal Harbi ve bir çok cephede savaşan askerlerimiz yiğitlerimiz sayesinde rahatça uyuyup geziyoruz. Rabbim hepsinden razı olsun, ruhları şad olsun. Vatan size minnettardır" sözleri ile göze çarptı.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şehitlik anı defterindeki duygusal yazılar - Son Dakika

Orman yangınlarında son durum: Balıkesir’de başlayan cehennem İzmir’e ulaştı Orman yangınlarında son durum: Balıkesir'de başlayan cehennem İzmir'e ulaştı
Otomobiller için yeni vergi uygulaması Resmi Gazete’de yayımlandı Otomobiller için yeni vergi uygulaması! Resmi Gazete'de yayımlandı
İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var İçişleri Bakanı talimat verdi: 52 ilde düğmeye basıldı, 216 gözaltı var
Pakistan’da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü Pakistan'da kömür madeninde büyük patlama: 32 işçi öldü
İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti İtalya ve Milan’ın efsanevi futbolcusu Franco Baresi hayatını kaybetti
Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım Rus turistin kaydettiği video olay oldu: Boğulmaya hazırım

09:20
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
Genç kadın, kendisine yapılan ahlaksız teklifi böyle kaydetti
08:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ’cü terörist yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin firarisi FETÖ'cü terörist yakalandı
08:57
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
Tutuklanan Cem Küçük aylık gelirini açıkladı
08:31
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
Yasanın çıkmasına günler kala sınırda PKK hareketliliği
07:52
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi’ni kaybetti
CHP 37 yıllık kalesi Çankaya Belediyesi'ni kaybetti
00:50
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran’daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
ABD ve İsrail, bu hafta sonu İran'daki enerji altyapısını bombalamayı planlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2026 09:58:46. #7.13#
SON DAKİKA: Şehitlik anı defterindeki duygusal yazılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.