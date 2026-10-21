Şehzadeler Belediyesi ilçedeki çöp konteynerlerini özel kimyasalla dezenfekte ediyor

Şehzadeler Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerlerini ve konteyner alanlarını özel kimyasallarla dezenfekte ediyor. Çalışmayla kötü kokuların önlenmesi ve zararlı canlıların üremesinin engellenmesi hedefleniyor.

Şehzadeler Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki çöp konteynerleri ile konteynerlerin bulunduğu alanlarda dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor.

Temiz ve sağlıklı bir kent hedefiyle yürütülen çalışmalar kapsamında, belediyeye ait yıkama aracıyla çöp konteynerleri ve çevresindeki alanlar özel bir kimyasalla dezenfekte ediliyor. Rutin aralıklarla gerçekleştirilen uygulamanın, ilçe sınırları içerisindeki tüm çöp konteynerlerinde yapılacağı bildirildi.

Dezenfeksiyon çalışmalarıyla konteynerlerde ve çevresinde oluşabilecek kötü kokuların önüne geçilmesi, atıklar nedeniyle zararlı canlıların üremesinin engellenmesi amaçlanıyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen program doğrultusunda yürütülen uygulamanın belirli periyotlarla devam edeceği belirtildi.