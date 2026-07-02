Şehzadeler\'de gece sulama dönemi

Şehzadeler Belediyesi, etkisini artıran yaz sıcaklıkları nedeniyle, parklar, refüjler ve yeşil alanlardaki sulama çalışmalarını gece saatlerinde gerçekleştiriyor.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, gündüz saatlerinde etkili olan yüksek sıcaklıkların suyun hızla buharlaşmasına ve çimlerin zarar görmesine neden olması nedeniyle sulama çalışmalarını gece saatlerine kaydırdı.

Gece gerçekleştirilen sulama sayesinde su daha verimli kullanılırken, çimler ve diğer bitkiler de daha sağlıklı bir şekilde korunuyor. Serin saatlerde yapılan sulama, suyun toprağa daha iyi nüfuz etmesini sağlayarak yeşil alanların canlılığının korunmasına katkı sunuyor.

Uygulamanın bir diğer önemli avantajı ise şehir içi trafiğini rahatlatması oldu. Özellikle ana cadde ve bulvarlardaki refüj sulamalarının gece saatlerinde yapılmasıyla, gündüz saatlerinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçiliyor.

Şehzadeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yaz sezonu boyunca hazırlanan program doğrultusunda gece sulama çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirterek, ilçedeki yeşil alanların sağlıklı, estetik ve sürdürülebilir bir görünüme kavuşması için çalışmaların titizlikle devam edeceğini ifade etti. - MANİSA