Seki Köyü\'nde Yavru Kurtlar Görüntülendi

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Seki köyünde kurt sürüsü görüntülendi.

Seki köyünde gece saatlerinde yoldan geçen vatandaşlar, bir anda bir grup yavru kurt ile karşılaştı. Yerleşim yerine yakın bir noktada kaydedilen görüntülerde, birden fazla yavru kurdun karanlıkta yol boyunca bir arada koşturduğu görüldü. Araç ışıklarını görünce bir süre şaşkınlık yaşayan minik kurtlar, ardından toplu halde yolun kenarındaki çalılık ve dağlık alana doğru hareket ederek gözden kayboldu. - BATMAN