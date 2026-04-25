Sel bölgesinde hasar tespit çalışmaları sürüyor

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya, selden etkilenen Şirvan ve Kurtalan ilçelerinde incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde denetleyen Kızılkaya, yetkililerden bilgi alarak afetzede vatandaşları ziyaret etti.

Şirvan'da gerçekleştirilen toplantıda, selin yol açtığı hasar ve yürütülen çalışmalar ele alındı. Kapanan 23 köy yolunun ulaşıma açıldığı, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve şu ana kadar 36 başvuru alındığı bildirildi.

Kurtalan'da da incelemelerine devam eden Vali Kızılkaya, 19 Nisan'da etkili olan yoğun yağışların kısa sürede ciddi hasara yol açtığını belirterek, can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade etti. Afetin ardından tüm kurumların koordineli şekilde sahada görev yaptığını kaydeden Vali Kızılkaya, tüm imkanların seferber edildiğini de söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü belirten Kızılkaya, vatandaşların zararlarını 15 gün içinde AFAD'a bildirmeleri gerektiğini belirterek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönderilen 8,5 milyon TL'lik ödenekle ilk etap destek ödemelerinin başlatıldığı ve kısa sürede tamamlanacağı açıkladı.

Yetkililer, altyapıdaki hasarların giderilmesi ve benzer afetlerin önlenmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. - SİİRT