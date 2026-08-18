Sel sonrası girişimci kadın yeniden hayata tutundu - Son Dakika
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Sel sonrası girişimci kadın yeniden hayata tutundu

Sel sonrası girişimci kadın yeniden hayata tutundu
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2021 sel felaketi sonrası işini kaybeden kadın, konteynerde açtığı dükkanla tekrar ayağa kalktı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2021 yılında meydana gelen sel felaketinin ardından çalıştığı iş yerinin kapanması sebebiyle işini kaybeden kadın girişimci, devlet kurumları tarafından inşa edilen ilçede kendi iş yerini açarak hayata tutundu.

Batı Karadeniz'de 11 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen büyük sel felaketinden en çok etkilenen yerlerden biri olan Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde onlarca bina zarar görmüş, 65 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise kaybolmuştu. Hayatın durma noktasına geldiği ilçe, selin ardından devlet kurumlarının çalışmasıyla adeta yeniden inşa edildi. TOKİ tarafından inşa edilen iş yerleri ise ilçede yaşayan vatandaşların yeniden yaşama tutunmasını sağladı.

Selin ardından ilçeye kurulan konteyner umut oldu

İlçede hizmet veren bir ayakkabıcıda çalışan ilçe sakinlerinden Şükriye Görgü, sel felaketinin ardından iş yerinin kapatılması sebebiyle işsiz kaldı. AFAD tarafından selin ardından ilçeye yetiştirilen konteynerlerden birinde kendi ayakkabıcısını açarak hayata tutunmaya çalışan Görgü, yaklaşık 5 ay boyunca burada ayakkabı satarak geçimini sağladı. Daha sonra TOKİ tarafından ilçede inşa edilen iş yerine taşınan Görgü, yıllardır kendi dükkanında çalışarak geçimini sağlıyor. Görgü, devlet kurumlarına selin ardından kendilerine verilen desteklerden dolayı teşekkür etti.

"Mağaza, dükkan kalmamıştı, hatta yollarımız bile yoktu"

İlçede kurulan konteynerde kendi dükkanını açtığını dile getiren Şükriye Görgü, "Selden önce bir iş yerinde çalışıyordum. Fakat selden sonra işveren kendi mağazasını kapattı. Dükkanın kapanmasından dolayı ben de işsiz kaldım. Sel döneminde ilçede, mağaza, dükkan kalmamıştı, hatta yollarımız bile yoktu. Herhangi bir yer açamadım. Fakat selden sonra devletimiz geçici olarak da olsa satış yapabilmemiz için konteyner kurdu. Ben de konteynerde kendi işimde çalışmaya başladım. Yaklaşık 5 ay konteynerde çalışmaya devam ettim. Selin ardından ilçede inşa edilen ilk mağazalardan birisi benimdi. Şu an bulunduğumuz dükkana geçmeye karar verdim. Ayakkabıları bu dükkana yetiştirdim ve o günden beri çalışmaya devam ediyorum" dedi.

Selin ardından yaraların büyük ölçüde sarıldığını ifade eden Görgü, hayatını kaybedenlerin unutulmadığını belirterek, "Kayıplarımız oldu, canlarımız gitti. 2021 şu anda tamamıyla yaralarımız sarıldı mı, evet. Maddi olarak yaralarımız sarıldı ama can kayıpları yaşayanların yarası hiçbir zaman sarılmayacaktır" diye konuştu.

"Yaralarımızı sardık, sarmaya da devam ediyoruz"

Aradan geçen 5 yılda Bozkurt'un büyük bir değişim yaşadığını belirten Görgü, "İlçemiz daha çok gelişti ve düzenlendi. Sel dolayısıyla ilçemiz daha da büyüdü. Sanki daha bir ferah bir ilçeye sahip olduk. Mağazalarımız, dükkanlarımız, evlerimiz yenilendi. Selden sonra birçok kişi, 'buradan hiçbir şey olmaz, ilçeyi taşıyalım' dedi. Hatta dükkanlarını kapatanlar çok oldu, çok sayıda insan yeniden dükkan açmama kararı aldı. Farklı ilçelere taşınanlar oldu. Ama hepsi tek tek geri dönüyor. Çünkü ilçemiz gerçekten güzelleşti. Bütün maddi ve manevi yaralarımızı sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Tabii ki her şey dört dörtlük değil. Bu zaman alacak ama şu anda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Sel anında yaşadıklarını anlatan Görgü, o sırada 1,5 yaşındaki oğlunun yengesinin yanında olduğunu söyleyerek, "Çok zorlu bir süreçti. Ben dükkandan çıktım ve hemen çocuğumu almaya gittim. Çocuğum birinci katta mahsur kaldığı için ulaşamadım, ben de aracımla selden kurtulmak için Kastamonu kara yoluna çıktım. Sonra yengemi aradım, beşinci kata çıkmalarını söyledim. Çocuğuma ulaşmam saat 23.30 civarındaydı. Çocuğumu oradan alabildim. Tabii ki de çok etkilendi. Benim evim selden etkilenmemişti. İnsanları evimde misafir ettim. Biz o gün sabaha kadar uyumadık" ifadelerini kullandı.

Çalıştığı iş yerinin kapatılmasının kendisi açısından yeni bir başlangıç olduğunu kaydeden Şükriye Görgü, "Bir mağaza sahibi oldum, çalışan statüsünden çıktım. Şu anda da kendi iş yerimde çalışmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sel sonrası girişimci kadın yeniden hayata tutundu - Son Dakika

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