Otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü

Otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü
18.06.2026 18:03  Güncelleme: 18:12
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Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle çim seralarına sıçramadan kontrol altına alındı ve söndürüldü.

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çim üretimi yapılan seralara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi Karamolla mevkisinde yol kenarında bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, çevredeki tarım arazileri ve çim üretimi yapılan seralara doğru ilerledi.

Alevlerin seralara yaklaştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Serik Birimi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri seralara metreler kala kontrol altına aldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Çocuk İzleme Merkezi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Antalya, İtfaiye, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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