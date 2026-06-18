Otluk alanda çıkan yangın seralara sıçramadan söndürüldü

Antalya'nın Serik ilçesinde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde çim üretimi yapılan seralara sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın Serik ilçesine bağlı Kürüş Mahallesi Karamolla mevkisinde yol kenarında bulunan otluk alanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, çevredeki tarım arazileri ve çim üretimi yapılan seralara doğru ilerledi.

Alevlerin seralara yaklaştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Serik Birimi ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri seralara metreler kala kontrol altına aldı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - ANTALYA