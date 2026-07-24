Seyhan nehri kirliliğe teslim oldu, gönüllü genç sandalla temizliğe çıktı - Son Dakika
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Seyhan nehri kirliliğe teslim oldu, gönüllü genç sandalla temizliğe çıktı

Seyhan nehri kirliliğe teslim oldu, gönüllü genç sandalla temizliğe çıktı
24.07.2026 10:29  Güncelleme: 10:40
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Adana'da Seyhan Nehri'ndeki kirliliğe kayıtsız kalmayan bir genç, sandalla nehre açılarak gönüllü temizlik yaptı ve herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Seyhan Nehri yüzeyini kaplayan pet şişe, cam şişe, poşet ve çeşitli atıklar kötü görüntü oluştururken, bir genç sandalla açılarak gönüllü temizlik yaptı.

Adana'da kent merkezinden geçen ve şehrin önemli doğal değerleri arasında yer alan Seyhan Nehri'nde çevre kirliliği her geçen gün artıyor. Kirliliğin dronla görüntülendiği nehir yüzeyinde biriken pet şişeler, cam şişeler, plastik poşetler ve çeşitli atıklar hem çevreyi kirletiyor hem de kötü görüntü oluşturuyor.

Kendi sandalıyla nehri temizledi

Nehirdeki kirliliğe kayıtsız kalmayan bir genç ise örnek davranışıyla dikkat çekti. Kendi imkanlarıyla temin ettiği sandal ile Seyhan Nehri'ne açılan genç, su yüzeyinde biriken atıkları tek tek topladı.

"Bölge bu kadar kirli kaldığına göre çalışmalar yeterli olmuyor"

Sandalla açıldığı nehirde gönüllü temizlik yapan Muhammed Körel, "Bir vatandaş olarak elimden geleni yapmaya çalışıp burayı kendi imkanlarımla, gönüllü olarak temizledim. Diğer vatandaşlardan beklentim çevreyi kirletmemeleri ve çöplerini yerlere atmamalarıdır. Belediyenin de bu duruma daha fazla el atması gerekiyor. Bölge bu kadar kirli kaldığına göre çalışmalar yeterli olmuyor. Burası Adana'nın en harika, en gözde yerlerinden birisi. Ben de burada çalışıyorum ve bu güzel doğanın kirli olmasına tahammül edemiyorum. Çevrenin temiz kalması çok daha güzel ve hoş. Kendi sandalımla açılıp elimden geldiğince temizlik yaparak vatandaşlık görevimi yerine getirmeye çalıştım. Ancak bir insanın tek başına çabalaması Seyhan Nehri'ni temizlemeye yetmez. Bu, tek bir kişinin yapabileceği bir iş değil. Belediyemize ve vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyorum; lütfen burayı daha temiz tutalım. Hep birlikte temizleyelim" dedi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Seyhan, Yaşam, Çevre, Adana, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Çevre Seyhan nehri kirliliğe teslim oldu, gönüllü genç sandalla temizliğe çıktı - Son Dakika

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