Sıcak Hava Altında Şeker Pancarı Çiftçileri

Erzincan'da şeker pancarı tarlalarında çalışan çiftçiler, 35-40 dereceyi bulan hava sıcaklığına rağmen sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar çapa yaparak üretime katkı sağlıyor.

Kentte şeker pancarı ekili alanlarda hasat öncesi bakım çalışmaları kapsamında çapa mesaisi başladı. Sabah 06.00-07.00 saatlerinde tarlalara gelen çiftçiler, gün boyu güneşin altında pancarların gelişimi için yoğun mesai harcıyor.

Şapka ve uzun kollu giysilerle güneşten korunmaya çalışan üreticiler, saatlerce dizlerinin üzerinde çalışarak yabancı otları temizliyor. Kavurucu sıcaklara rağmen çalışmalarını sürdüren çiftçiler, hem üretimin devamlılığını sağlıyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Tarlada çalışan çiftçiler, sıcak havanın işlerini zorlaştırdığını belirterek, "35-40 dereceyi bulan sıcaklıkta pancar çapalıyoruz. Sabah saat 07.00'de işe başlıyor, akşam 17.00'ye kadar çalışıyoruz. Zor şartlarda çalışıyoruz ama üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.