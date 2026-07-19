Sıcak Hava Vatandaşları Ekşisu\'ya Sürüklüyor

Erzincan'da etkisini sürdüren sıcak hava nedeniyle bunalan vatandaşlar, serinlemek için Ekşisu Mesire Alanı'na akın etti.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Ekşisu Mesire Alanı, hafta sonu sıcak havadan kaçmak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Doğal maden suyuyla tanınan mesire alanında bulunan havuzda çocuklar ve aileleri serinlerken, bazı vatandaşlar ise ayaklarını suya sokarak ferahlamayı tercih etti.

Piknik alanları, çocuk oyun parkları, akarsuları, gölü, kuş cenneti ve geniş yeşil alanlarıyla ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan Ekşisu Mesire Alanı, yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor.

Piknik yapmaya gelen vatandaşlar mangal yakarken, şifalı olduğuna inanılan suya girerek sıcak havanın etkisini azaltmaya çalıştı.

Mesire alanına ailesiyle gelen vatandaşlar, sıcak havalar nedeniyle Ekşisu'yu tercih ettiklerini belirterek, havuzun özellikle çocuklar için güvenli ve serinletici bir ortam sunduğunu ifade etti.

Vatandaşlar, "Hava çok sıcak. Su bulduğumuzda serinlemeye çalışıyoruz. Çocuklar için de güzel bir ortam. Burasını yerli ve yabancı turistlere tavsiye ediyoruz." dedi.

Öte yandan Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeye göre, hava sıcaklıklarının bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, özellikle kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında açık alanda bulunmamaları konusunda dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu. - ERZİNCAN