Sıcak Havada Bitkin Düşen Kuş Hayata Döndü

Elazığ'da sıcaktan bitkin düşen ebabil kuşu, vatandaşın verdiği suyu içerek kendine geldi.

Yeni Mahalle Aytaç Kaya Sokak'ta sıcaktan dolayı yola düşen ebabil kuşunu fark eden bir vatandaş, gölgelik bir alana aldığı kuşa pet bardak ile su verip başını ıslattı. Suyu içen kuş bir süre sonra kendine gelerek bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - ELAZIĞ