Sıcakta Susayan Güvercinler Su İçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıcakta Susayan Güvercinler Su İçti

Sıcakta Susayan Güvercinler Su İçti
14.07.2026 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de güvercinler, sokak köpekleri için konulan suyu içerek serinlemeye çalıştı.

Eskişehir'de sıcakta susayan onlarca güvercin, sokak köpekleri için konulan ve üzerinde, "Susuyorlar, söyleyemiyorlar" yazısının olduğu kap içerisindeki suyu içti.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte Eskişehir'de hava sıcaklıkları yükseldi. Sıcaklıklar zaman zaman 35-40 dereceye kadar çıkarken, birçok hayvan bu durumdan etkilendi. Geçtiğimiz gün susayan onlarca güvercin, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir parktaki gölgelik alanda toplandı. Güvercinler, sokak köpekleri için konulan ve üzerinde, "Susuyorlar, söyleyemiyorlar" yazısının olduğu kap içerisindeki suyu içti. Bu esnada ortaya çıkan ilginç kare, cep telefonu kamerası ile fotoğraflandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Eskişehir, Hayvanlar, 3. Sayfa, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sıcakta Susayan Güvercinler Su İçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Van Gölü’nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı Van Gölü'nde dikkat çeken seviye: Binlerce yılda oluşuyor, su altında kaldı
15 Temmuz’un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler 15 Temmuz'un 10. yılında şehit polisin babasından duygusal sözler
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten Evlerinden cephanelik çıktı Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında gözaltına alınanların çoğu aynı meslekten! Evlerinden cephanelik çıktı
Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı Gaziosmanpaşa Belediyesi davası başladı
Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi Nesli tükenmek üzereydi sürü halinde görüntülendi
Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent’i defalarca uyardım Fatih Altaylı ilk kez açıkladı: Haluk Levent'i defalarca uyardım

10:32
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar 200 bin TL tazminat alacaklar
Düğünden sonra öğrendikleri gerçekle yıkıldılar! 200 bin TL tazminat alacaklar
10:21
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
Suça sürüklenen çocuk düzenlemesi: 15-18 yaş arasına müebbet verilebilecek
09:37
Aslan düğmeye bastı İmzayı atarsa yer yerinden oynar
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar
09:25
9 yıl sonra kritik gün Reza Zarrab’ın cezası bugün belli oluyor
9 yıl sonra kritik gün! Reza Zarrab'ın cezası bugün belli oluyor
09:12
“Reşo Ağa“ olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
"Reşo Ağa" olarak tanınan suç örgütü lideri Özkan Aydemir gözaltına alındı
09:04
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon 17 kişi daha gözaltına alındı
Ahbap Derneği soruşturmasında yeni operasyon! 17 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2026 11:01:48. #7.13#
SON DAKİKA: Sıcakta Susayan Güvercinler Su İçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.