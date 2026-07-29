Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı

Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı, bu hafta 80 km/s hıza ulaşabilecek rüzgar ve fırtına beklediklerini duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Meteorolojik verilere göre; bu hafta başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor" dedi.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Meteorolojik verilere göre; bu hafta, başta kıyı kesimlerimiz olmak üzere birçok ilimizde 80 kilometre hıza ulaşabilecek şiddetli rüzgar ve yer yer fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgar, orman yangınlarının hızla büyümesine sebep olan ve kontrol altına alınmasını güçleştiren en önemli etkenlerin başında geliyor. Bu nedenle, özellikle önümüzdeki günlerde azami hassasiyet gösterelim. Açık alanlarda ateş yakmayalım. Anız yakmayalım. Yangına sebebiyet verebilecek her türlü davranıştan kaçınalım. Unutmayalım; bir kıvılcım, küçük bir kor ya da sönmemiş bir sigara izmariti, telafisi mümkün olmayan felaketlere neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım"

Bakan Yumaklı, hiçbir teknolojik imkanın vatandaşların göstereceği dikkat ve hassasiyet kadar etkili olamayacağını belirttiği paylaşımında, "Bakanlık olarak; 14 İHA'mızla, 184'ü akıllı 776 yangın gözetleme kulemizle ve 28 bin orman kahramanımızla Yeşil Vatan nöbetimizi 24 saat esasına göre sürdürüyoruz. Yeşil Vatan'ımızı hep birlikte koruyalım" dedi.

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Fırtına, Fırtına, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rusya’dan çarpıcı hamle Putin resmen imzaladı Rusya'dan çarpıcı hamle! Putin resmen imzaladı
Hatay’da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu
Milyonları ilgilendiren değişiklik e-Devlet detayı dikkat çekti Milyonları ilgilendiren değişiklik! e-Devlet detayı dikkat çekti
Türk vatandaşlarına kötü haber Karadağ’a girişte artık vize istenecek Türk vatandaşlarına kötü haber! Karadağ'a girişte artık vize istenecek
Ankara’da damat dehşeti Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü Ankara'da damat dehşeti! Kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü
Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar Turist olarak geldiler, gece kulübünde yakalandılar

23:24
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
Bakan imzalamadı, Irak başbakanı anında müdahale etti
23:20
Fatih’te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
Fatih'te silahlı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kişi öldü
21:58
Libya’nın başkenti Trablus’ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
Libya'nın başkenti Trablus'ta elektrik kesintisi protestoları büyüyor
21:25
Engin Polat’ın sosyal medya hesabına erişim engeli
Engin Polat'ın sosyal medya hesabına erişim engeli
21:14
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti’ye geçti
Denizli Büyükşehir belediye başkanı, Yeni Parti'ye geçti
20:25
Yalova’da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Yalova'da emlakçıda dehşet: İş yerini sahibini silahla öldürdü ardından intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 02:59:49. #7.13#
SON DAKİKA: Şiddetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.