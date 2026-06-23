Sıfır Atıkla Sanata Dönüşüm - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sıfır Atıkla Sanata Dönüşüm

Sıfır Atıkla Sanata Dönüşüm
23.06.2026 09:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de öğretmen Hatice Şentürk, atık malzemelerle sanat eserleri yaratıyor.

Gümüşhane Merkez Atatürk Ortaokulu Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Şentürk, mesleğindeki 25 yıllık tecrübesini sıfır atık ve geri dönüşüm bilinciyle birleştirerek çöp olarak nitelendirilen materyalleri hayranlık uyandıran sanat eserlerine dönüştürdü.

Gümüşhane Merkez Atatürk Ortaokulu bünyesinde görev yapan 25 yıllık Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Şentürk, çevre kirliliğine dikkati çekmek ve sürdürülebilirlik bilinci oluşturmak amacıyla sıra dışı bir geri dönüşüm projesine imza attı.

2001 yılında Gümüşhane'ye atanan deneyimli eğitimci, atölyesinde ve evinde biriktirdiği atık maddeleri sanata kazandırdı. Şentürk, geleneksel resim malzemelerinin bir süre sonra kendisine yetersiz geldiğini belirterek, çalışmalarda farklı doku, renk ve boyut arayışı içine girdiğini ifade etti.

"Farklı bir doku ve boyut aramaya başladım"

Sanat yaşantısının her alanında var olduğunu ve tasarımlar üretmenin kendisini her zaman heyecanlandırdığını dile getiren Hatice Şentürk, geri dönüşüm çalışmalarına başlama sürecini şu sözlerle anlattı: "Resimde boyalar ve diğer resim malzemeleri dahil her türlü aracı kullanıyordum. Fakat bir yerden sonra bunlar yeterli gelmedi. Farklı bir doku, farklı bir boyut aramaya başladım. Bunu da farklı malzemeler ve materyaller kullanarak elde edebileceğimi düşündüm. Kumaşlar, metal parçaları gibi akla gelebilecek her türlü malzemeyi kullanmaya başladım. Sonra atık toplamaya, atık biriktirmeye başladım ve bu şekilde çalışmalar ürettim."

Ürettiği çalışmaları okulundaki sanat atölyesinde sergileyen Şentürk, bu materyallerin öğrencilerin ve meslektaşlarının büyük dikkatini çektiğini belirtti. Öğrencilerin yoğun ilgisi üzerine harekete geçen Şentürk, "Öğrencilerim merak etti; 'Hocam nasıl yaptınız, neler kullandınız, nasıl böyle olabiliyor?' diye sordular. Sonra onlara da aynı şekilde bu çalışmayı yaptırmak istedim. Onlara da evdeki atıklardan biriktirip getirmelerini söyledim. Hem atıkları değerlendirmeyi hem de atığın bir esere, bir resme dönüşebileceğini göstermeye çalıştım. Aynı zamanda da o atık olarak gördüğümüz, çöp olarak gördüğümüz malzemelerin, materyallerin bir yerde sanat eserine dönüşebileceğini gösterebilmeyi amaçladım" dedi.

Ünlü "Çığlık" tablosunu fermuar ve kumaşlarla yeniden yorumladı

Eserlerinde konusuna ve vermek istediği mesaja göre materyal seçtiğini vurgulayan Hatice Şentürk, en çok kumaş parçaları, iplikler, metaller ve eski takıları tercih ettiğini söyledi. Dünyaca ünlü Norveçli ressam Edvard Munch'un ikonik eseri "Çığlık" tablosunu geri dönüşüm malzemeleriyle yeniden yorumlayan Şentürk, "Bu çalışma ünlü bir ressamın bir resmi, Çığlık adlı bir tablosu. Neden bu şekilde kullandık? Hem vurguyu artırabilmek için, çünkü daha çok insanların bildiği çalışmalar bunlar. Vurguyu artırabilmek için ünlü ressamın eserlerini kullandık. Onun üzerinde kumaş parçaları var, yine fermuarlar, pastel boya, yine kağıt üzerine, karton üzerine yapılmış bir çalışma. Bu çalışma içerik olarak gazeteyi aslında anlatıyor. Konularımızı da yine güncel olaylardan ve yaşanan dünya üzerindeki o olumsuz, insanlara yapılan zulümden, her türlü güncel olaylardan alıyoruz, o şekilde konularımızı çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Doğayı korumak ve sürdürülebilirliği vurgulamak en temel amacım"

Geri dönüşüm temalı sanat eserleriyle topluma ve öğrencilerine önemli iletiler aktarmayı hedefleyen Şentürk, projelerinin temel misyonuna dair şu bilgileri verdi: "Bu eserleri yaparken vermek istediğim mesaj şu: Birincisi doğayı koruyabilmek adına, yani geri dönüşümün ve sürdürülebilirliği vurgulamak adına çöpü ya da atığı bir çöp olarak değil de, onu bir sanat eseri malzemesi olarak göstermek istiyorum. Yani bu çalışmanın en temel amacı bu. Dediğim gibi yine konu olarak güncel olayları da konu ediniyoruz ve bu şekilde de birçok mesajı bir arada verebiliyoruz."

Çevresindeki insanların eserleri ilk bakışta normal birer resim zannettiğini, fakat yakından incelediklerinde şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirten Şentürk, "Önce ilk bakışta anlamıyorlar. İnceleyince 'A ne kullanılmış, işte nasıl yapılmış' diye değişik geldiği için dikkat çekici oluyor. Bu da amacına ulaşmış oluyor" açıklamasında bulundu.

Yürüttüğü nitelikli çalışmalarla Milli Eğitim Bakanlığının dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilişim Ağı bünyesindeki "Öğretmeniz" kanalına konuk olan Şentürk, yaşadığı deneyimi şu sözlerle aktardı: "Evet EBA'nın Öğretmeniz kanalında olmak benim için çok güzeldi. Küçük bir şehirde yaşıyorum. Yaptığım çalışmaların ve vermek istediğim mesajların büyük kitlelere ulaşmış olması, sesimi duyurabilmek veya birilerinin ruhuna dokunabilmek benim için çok güzeldi. Güzel bir deneyimdi."

Görsel Sanatlar Öğretmeni Hatice Şentürk; çalışmalarında kağıtlar, poşetler, şişeler, kapaklar, kablolar, metal parçaları, eski takılar, ağaç kabukları, kilim ve halı parçaları başta olmak üzere akla gelebilecek her türlü atık malzemeyi kullanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Gümüşhane, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sıfır Atıkla Sanata Dönüşüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12. Yargı Paketi Meclis’e sunuldu 30 maddeden oluşuyor 12. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 30 maddeden oluşuyor
Dünya Kupası’nın en ilginç hikayesi Aynı formayla sahaya çıkıyorlar Dünya Kupası'nın en ilginç hikayesi! Aynı formayla sahaya çıkıyorlar
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Mardin’de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti Mardin'de otomobilin çarptığı 78 yaşındaki kadın hayatını kaybetti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı
Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu
Muslera Dünya Kupası’nda kötü anlamda tarihe geçti Muslera Dünya Kupası'nda kötü anlamda tarihe geçti

09:25
Dünya Kupası’nda son 32 tablosu şekilleniyor İşte turu garantileyen takımlar
Dünya Kupası'nda son 32 tablosu şekilleniyor! İşte turu garantileyen takımlar
09:10
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye’de yakalandı
ABD tarihinin en büyük dolandırıcısı İbrahim Hilmi, Türkiye'de yakalandı
09:10
Yavaş’tan AK Parti’ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
Yavaş'tan AK Parti'ye geçen Koç hakkında olay sözler: Elimi öpmek istedi, öptürmedim
09:08
Milli Takım’a siyahi forvet İngiltere’yi sallayan isim geliyor
Milli Takım'a siyahi forvet! İngiltere'yi sallayan isim geliyor
08:50
Ankara’da terör operasyonu 209 kişi gözaltına alındı
Ankara'da terör operasyonu! 209 kişi gözaltına alındı
08:37
İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz’da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor
İşletme sahiplerine kritik uyarı: 1 Temmuz'da başlıyor, cezası 17 milyon lirayı buluyor
08:00
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu 64 kişi gözaltına alındı
İstanbul merkezli 8 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu! 64 kişi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 09:35:01. #.0.5#
SON DAKİKA: Sıfır Atıkla Sanata Dönüşüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.