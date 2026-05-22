Siirt'in marka değeri "Zivzik narı" tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Siirt'in marka değeri "Zivzik narı" tescillendi

Siirt\'in marka değeri "Zivzik narı" tescillendi
22.05.2026 09:26  Güncelleme: 09:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in önemli tarımsal değerlerinden Zivzik narı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alarak kentin 14'üncü tescilli ürünü oldu. Vali Kemal Kızılkaya, ürünün marka değerine vurgu yaptı.

Siirt'in önemli tarımsal değerlerinden biri olan Zivzik narı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alarak kentin 14'üncü tescilli ürünü oldu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada Siirt'in kadim değerlerinin korunarak geleceğe taşındığını belirtti. Vali Kızılkaya, uzun süre tazeliğini korumasıyla bilinen ve şifa kaynağı olarak görülen Zivzik narının, kentin önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Coğrafi işaret tescil belgesi, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi tarafından Vali Kızılkaya'ya takdim edildi. Etkinlikte, Siirt'e özgü yerel ürünlerin korunması, markalaştırılması ve gastronomi turizmine kazandırılmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Gastronomi, Ekonomi, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Siirt'in marka değeri 'Zivzik narı' tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Milli Takımı’ndan ABD Büyükelçiliği’ne vize başvurusu İran Milli Takımı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne vize başvurusu
Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu o anlar kamerada Canlı hayvan borsasında kaçan boğa paniğe neden oldu; o anlar kamerada
8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul’da başladı 8. Etnospor Kültür Festivali, İstanbul'da başladı
Tarsus’ta yolcu otobüsü alev aldı Tarsus'ta yolcu otobüsü alev aldı
Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü Polis memuru ihanetini ortaya çıkaran eşini döverek öldürdü
Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı Evinde rahatsızlanan 37 yaşındaki beyin cerrahı kurtarılamadı

09:17
Bilgi Üniversitesi kapatıldı Binlerce öğrenci Mimar Sinan’da eğitime devam edecek
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek
08:49
Bakan Şimşek, “mutlak butlan“ kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi’ni olağanüstü topladı
Bakan Şimşek, "mutlak butlan" kararı sonrası Finansal İstikrar Komitesi'ni olağanüstü topladı
08:03
Babacan’dan “mutlak butlan“ yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
Babacan'dan "mutlak butlan" yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez
07:50
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
Davutoğlu: Alınan mutlak butlan kararının siyaseti dizayn etme çabası olduğu açıktır
07:36
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 1 kişi tutuklandı
07:36
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız
Özel: Kılıçdaroğlu aradı ama dönmedim, kendisi ile ne konuşacağız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 09:30:23. #.0.5#
SON DAKİKA: Siirt'in marka değeri "Zivzik narı" tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.