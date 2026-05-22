Siirt\'in marka değeri "Zivzik narı" tescillendi

Siirt'in önemli tarımsal değerlerinden biri olan Zivzik narı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescili alarak kentin 14'üncü tescilli ürünü oldu.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, yaptığı açıklamada Siirt'in kadim değerlerinin korunarak geleceğe taşındığını belirtti. Vali Kızılkaya, uzun süre tazeliğini korumasıyla bilinen ve şifa kaynağı olarak görülen Zivzik narının, kentin önemli marka değerlerinden biri olduğunu ifade etti. Coğrafi işaret tescil belgesi, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi tarafından Vali Kızılkaya'ya takdim edildi. Etkinlikte, Siirt'e özgü yerel ürünlerin korunması, markalaştırılması ve gastronomi turizmine kazandırılmasına yönelik çalışmaların önemine vurgu yapıldı. - SİİRT