Siirt'te Şiddetli Yağışlar Yol Çökmesine Yol Açtı
Siirt'te Şiddetli Yağışlar Yol Çökmesine Yol Açtı

19.04.2026 13:30
Siirt'in Şirvan ve Eruh ilçelerinde aşırı yağışlar sonucu yol çökmesi ve heyelan meydana geldi.

Siirt'in Şirvan ilçesinde şiddetli yağışların ardından yolda çökme oluşurken, Eruh ilçesinde ise heyelan meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt'i Şirvan ve Pervari ilçelerine bağlayan karayolunda aşırı yağışlara bağlı olarak zemin kayması yaşandı. Oluşan sel ve taşkınlar nedeniyle yolun bazı bölümlerinde çökme meydana gelirken, ulaşım yer yer aksadı. Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, özellikle riskli noktalarda güvenlik önlemleri alınarak yolun bazı kesimlerinin geçici olarak trafiğe kapatıldığı öğrenildi. Bölgede ekiplerin yol güvenliği ve onarım çalışmalarına başladığı bildirildi.

Eruh ilçesinde de sağanak yağışlar nedeni ile heyelan meydana geldi. Kayan toprak parçaları yola savrulurken, ulaşımda aksamalar yaşandı. - SİİRT

Kaynak: İHA

