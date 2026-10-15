Şile Otoyolu'nda su taşkını sonrası ekipler tahliye başlattı, Ümraniye yönü kapandı - Son Dakika
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Şile Otoyolu'nda su taşkını sonrası ekipler tahliye başlattı, Ümraniye yönü kapandı

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Şile Otoyolu\'nda su taşkını sonrası ekipler tahliye başlattı, Ümraniye yönü kapandı
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İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışın ardından Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana gelen su taşkını nedeniyle ekipler tahliye çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında Ümraniye istikameti trafiğe kapatılırken, ulaşım yan yoldan kontrollü sağlanıyor.

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana gelen su taşkınının ardından ekipler su tahliye çalışması başlattı. Çalışmalar kapsamında Ümraniye istikameti trafiğe kapatılırken, trafik yan yoldan sağlanıyor.

İstanbul genelinde etkisini artıran şiddetli yağış, kent içi ulaşımda aksamalara neden oldu. Yağış sonrası Şile Otoyolu Çekmeköy mevkiinde meydana gelen su taşkını sebebiyle güzergahta ulaşım durdu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen belediye ve emniyet ekipleri, yoldaki suyun birikmesi ve tehlike oluşturması üzerine tahliye çalışması başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında Şile Otoyolu'nun Ümraniye istikameti geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. Bölgede trafik akışı kontrollü bir şekilde yan yoldan verilirken, ekiplerin suyu tahliye etmek ve yolu yeniden ulaşıma açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şile Otoyolu'nda su taşkını sonrası ekipler tahliye başlattı, Ümraniye yönü kapandı - Son Dakika
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