Silifke'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

18.04.2026 18:16
Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak yağışlar, su taşkınları ve yol çökmesiyle tarımı etkiledi.

Mersin'in Silifke ilçesinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle kırsal bölgelerde yaşanan su taşkınları risk oluştururken bir yol çöktü, bazı seralar zarar gördü.

Meteoroloji'nin uyarısını verdiği sağanak yağış Mersin'in Silifke ilçesinde etkisini sürdürüyor. Yağışın etkili olduğu kırsal mahallelerden Keben ve Kargıcak'a sel geldi. Dağlık bölgede ise doğal bir şelale oluştu. Keben Mahallesi Sağlık Ocağı mevkiinde aşırı yağışların ardından yolun bir kısmında ise çökme meydana geldi. Sağlık ocağının alt bölümünde oluşan göçük nedeniyle yol güvenliği tehlikeye girdi. Sel suları bölgedeki tarım alanları ve seralara da zarar verdi.

Kargıcak Mahallesi'nde ise etkisini gösteren sağanak yağış, yolları tehlikeli hale getirdi. Yağış nedeniyle oluşan zemin bozulmaları karşı güvenlik önlemleri alındı.

Bölgede yağışların devam etmesi beklenirken, olumsuzluklara karşı tedbirlerin alındığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
