Silifke Narlıkuyu sahilinde fırtına tekneyi kıyıya vurdu, kurtarma başlatıldı - Son Dakika
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Silifke Narlıkuyu sahilinde fırtına tekneyi kıyıya vurdu, kurtarma başlatıldı

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Silifke Narlıkuyu sahilinde fırtına tekneyi kıyıya vurdu, kurtarma başlatıldı
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Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi sahilinde açıkta demirli özel bir tekne, sabah saatlerinde çıkan fırtınada sürüklenerek kıyıya vurdu ve kısmen yan yattı. Su alan teknenin kurtarılması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibinin yönlendirmesiyle çalışma başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde tekne, fırtınada kıyıya vurarak kısmen batarken, kurtarma çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Mersin'in önemli turizm bölgelerinden Silifke ilçesine bağlı Narlıkuyu Mahallesi sahilinde açıkta demirli özel bir tekne sabah saatlerinde çıkan fırtınada sürüklendi. Sürüklenen tekne, kara yollarına ait sosyal tesisin olduğu bölgede kıyıya vurarak kısmen yan yattı. Yan yatan tekne su alırken, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekibi sevk edildi. Kıyıdan yapılan çalışmanın ardından çağrılan bir gezi teknesine bağlanan özel teknenin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Akdeniz'de zaman zaman fırtınanın etkili olmaya devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İHA
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