Silvikültür Eğitimi Vezirköprü'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Silvikültür Eğitimi Vezirköprü'de Gerçekleşti

Silvikültür Eğitimi Vezirköprü\'de Gerçekleşti
11.06.2026 20:19
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Orman Genel Müdürlüğü, silvikültür uygulamaları için eğitim programı düzenledi. Katılımcılara teorik ve uygulamalı bilgi verildi.

Orman Genel Müdürlüğü Silvikültür Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen "Silvikültür Uygulamaları Eğitimi" Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Salih Çetiner'in başkanlığında yürütülen eğitim programına Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, Bölge Müdür Yardımcısı Ali Keskin, şube müdürleri, işletme müdürleri ve çok sayıda teknik personel katıldı.

Alanında uzman isimlerin eğitici olarak yer aldığı programda katılımcılara silvikültür uygulamalarına ilişkin güncel bilgiler aktarıldı. Eğitimlerde gençlik ve meşcere bakımı, aralama çalışmaları, gençleştirme yöntemleri, toprak işleme teknikleri ve rehabilitasyon faaliyetleri hem teorik hem de uygulamalı olarak ele alındı.

Orman sahalarında gerçekleştirilen uygulamalarda katılımcılar, ormancılık çalışmalarında karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm yöntemlerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Eğitim süresince sürdürülebilir ormancılık anlayışının geliştirilmesi ve teknik personelin mesleki bilgi birikiminin artırılması hedeflendi.

Yetkililer, benzer eğitim programlarının farklı bölgelerde de devam edeceğini belirterek, ormanların korunması ve geliştirilmesinde teknik personelin bilgi ve tecrübesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Eğitim programı, katılımcıların görüş ve değerlendirmelerinin alınmasının ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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