Sincan'da çevre kirliliğine geçit yok

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak ile Saraycık, Çimşit, Ulubatlı Hasan Mahalleleri ve Tuğla Ocakları mevkiinde çevre temizliği konusunda kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi. Geri dönüşüm malzemeleri toplayarak ayrıştırma yapan ve bu süreçte kirliliğe neden olan düzensiz atık alanları, ekipler tarafından tespit edilerek temizlendi. Çevre sağlığını tehdit eden görüntülere anında müdahale edildi. Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de desteğiyle yürütülen bu çalışmalarla hem çevre korunuyor hem de düzensizliğe asla izin verilmiyor. - ANKARA