Sincan konut satışında Türkiye'de ilk 5. sırada
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sincan konut satışında Türkiye'de ilk 5. sırada

20.04.2026 18:21  Güncelleme: 18:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sincan Belediyesi'nin projeleri sayesinde ilçe, 4 bin 99 konut satışı ile Türkiye genelinde en çok konut satışı yapılan ilk 5 ilçe arasına girdi. Belediye Başkanı Murat Ercan, Sincan'ın Türkiye'nin yükselen değerlerinden biri haline geldiğini vurguladı.

Sincan Belediyesi tarafından hayata geçirilen projelerle örnek bir ilçe haline gelen Sincan, bünyesinde barındırdığı 5 sanayi bölgesi ve geniş tarım arazileriyle cazibe merkezi haline geldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Sincan, yılın ilk çeyreğinde 4 bin 99 konut satışıyla Türkiye genelinde ilk 5 ilçe arasında yer aldı.

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen 4 bin 99 konut satışıyla Sincan, Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ilk 5 ilçe arasında yer aldı. 300 bin metrekarelik Sincan Park, ilçeyi yeşil ve doğa ile buluşturdu. Farklı mimarisiyle dikkat çeken Arasta Sincan geniş ve ferah işletmeleriyle vatandaşların yeni uğrak noktası haline geldi. Sincan'ın marka değerini yükselten önemli projelerden bir tanesi olan Fuar ve Kongre Merkezi sayesinde ise Sincan büyük festivallere, etkinliklere, toplantılara ev sahipliği yapıyor. Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu ile de dev müsabakalar Sincan'da gerçekleştiriliyor.

Yenikent, Törekent ve Çimşit mahallerine 3 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapılırken, Mevlana Kapalı Spor Salonu ve Kompleksi tamamlandı. Bunların yanında şehrin birçok noktasına tenis kortları, voleybol, basketbol ve badminton sahaları yapılarak gençlerin hizmetine sunuldu.

Sincan'da 8 kreş kısa sürede açılarak hizmete başladı. Kitap Kafe açıldı, millet kıraathanelerinin sayısı 12'ye yükseldi. Türk Musikisi Konservatuarı'nda geleceğin müzisyenleri, Gastro Sincan'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor. Geleneksel okçuluk alanında ata mirası okçuluk sporunun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Matematik Müzesi'nde kolay matematik nasıl öğretilir cevap bulurken, 0-5 yaş arası çocuklara hitap eden Bebek Kütüphanesi çocukları kitaplarla tanıştırdı. İkinci Bebek Kütüphanesi de açılış için gün sayıyor. Bilim Sincan çocukları teknoloji ve bilimle buluşturuyor. Öte yandan sanayi ve tarım alanındaki güçlü yapısıyla dikkat çeken Sincan, bünyesinde barındırdığı 5 organize sanayi bölgesi ve yüksek tarım potansiyeliyle yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, elde edilen başarının planlı şehirleşme anlayışının, gelişen sosyal yaşam alanlarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Ercan, "Sincan artık Ankara'nın değil, Türkiye'nin de yükselen değerlerinden biri haline gelmiştir. Hemşehrilerimizle birlikte Sincan'ı büyütmeye, değerini artırmaya ve geleceğe daha güçlü taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 19:19:08. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.