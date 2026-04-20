Sincan konut satışında Türkiye\'de ilk 5. sırada

TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilen 4 bin 99 konut satışıyla Sincan, Türkiye genelinde en fazla konut satışı yapılan ilk 5 ilçe arasında yer aldı. 300 bin metrekarelik Sincan Park, ilçeyi yeşil ve doğa ile buluşturdu. Farklı mimarisiyle dikkat çeken Arasta Sincan geniş ve ferah işletmeleriyle vatandaşların yeni uğrak noktası haline geldi. Sincan'ın marka değerini yükselten önemli projelerden bir tanesi olan Fuar ve Kongre Merkezi sayesinde ise Sincan büyük festivallere, etkinliklere, toplantılara ev sahipliği yapıyor. Sinan Şamil Sam Kapalı Spor Salonu ile de dev müsabakalar Sincan'da gerçekleştiriliyor.

Yenikent, Törekent ve Çimşit mahallerine 3 adet yarı olimpik yüzme havuzu yapılırken, Mevlana Kapalı Spor Salonu ve Kompleksi tamamlandı. Bunların yanında şehrin birçok noktasına tenis kortları, voleybol, basketbol ve badminton sahaları yapılarak gençlerin hizmetine sunuldu.

Sincan'da 8 kreş kısa sürede açılarak hizmete başladı. Kitap Kafe açıldı, millet kıraathanelerinin sayısı 12'ye yükseldi. Türk Musikisi Konservatuarı'nda geleceğin müzisyenleri, Gastro Sincan'da geleceğin aşçıları yetiştiriliyor. Geleneksel okçuluk alanında ata mirası okçuluk sporunun sevdirilmesi, yaygınlaştırılması ve gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor. Matematik Müzesi'nde kolay matematik nasıl öğretilir cevap bulurken, 0-5 yaş arası çocuklara hitap eden Bebek Kütüphanesi çocukları kitaplarla tanıştırdı. İkinci Bebek Kütüphanesi de açılış için gün sayıyor. Bilim Sincan çocukları teknoloji ve bilimle buluşturuyor. Öte yandan sanayi ve tarım alanındaki güçlü yapısıyla dikkat çeken Sincan, bünyesinde barındırdığı 5 organize sanayi bölgesi ve yüksek tarım potansiyeliyle yatırımcıların gözdesi olmayı sürdürüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, elde edilen başarının planlı şehirleşme anlayışının, gelişen sosyal yaşam alanlarının bir sonucu olduğunu vurguladı. Ercan, "Sincan artık Ankara'nın değil, Türkiye'nin de yükselen değerlerinden biri haline gelmiştir. Hemşehrilerimizle birlikte Sincan'ı büyütmeye, değerini artırmaya ve geleceğe daha güçlü taşımaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA