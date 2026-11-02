Sinop Boyabat\'ta Akdoğan Sokak sakinleri çamurlu yol için kalıcı çözüm bekliyor

Sinop'un Boyabat ilçesi Çamlıca Mahallesi Akdoğan Sokak'ta yağışların ardından oluşan çamur ve derin çukurlar, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

Yağışlarla birlikte çamurla kaplanan sokakta oluşan derin çukurlar, araç sürücülerinin ilerlemesini güçleştiriyor. Özellikle yağışlı havalarda ulaşımın daha da zorlaştığı sokakta sürücüler, çukurlar nedeniyle kontrollü ilerlemek zorunda kalıyor.

Mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi için yetkililerden çözüm beklediklerini belirtti. Akdoğan Sokak'ın bir an önce düzenlenmesini isteyen vatandaşlar, sorunun geçici müdahaleler yerine kalıcı bir çalışmayla çözüme kavuşturulmasını talep etti.