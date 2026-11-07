Sinop Boyabat'ta define arandığı değerlendirilen 3,5 metrelik çukur görüntülendi - Son Dakika
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Sinop Boyabat'ta define arandığı değerlendirilen 3,5 metrelik çukur görüntülendi

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Sinop Boyabat\'ta define arandığı değerlendirilen 3,5 metrelik çukur görüntülendi
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Sinop'un Boyabat ilçesinde define aramak amacıyla açıldığı değerlendirilen yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur dronla görüntülendi. Polis bölgede geniş çaplı çalışma başlatırken, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri kaçak kazı alanını toprakla doldurarak kapattı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde define aramak amacıyla açıldığı değerlendirilen yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur dron ile görüntülendi.

Boyabat ilçesinde mağarayı andıran yapısıyla dikkat çeken yaklaşık 3,5 metre derinliğindeki çukur, bölgede gerçekleştirilen kaçak kazının boyutunu ve doğaya verilen zararı gözler önüne serdi. Yer altına doğru ilerleyen kazı alanının büyüklüğü dikkat çekerken, görüntüler görenleri hayrete düşürdü. Olayın ardından polis ekipleri bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Kaçak kazı yapılan alanda gerekli incelemeler gerçekleştirilirken, bölgenin güvenliğinin sağlanması amacıyla Orman Genel Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Orman ekipleri tarafından kaçak kazı alanı toprakla doldurularak kapatılıp, güvenli hale getirildi.

Olaya ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA
Orman Genel Müdürlüğü3. SayfaBoyabatGüncelPolisSinopÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Boyabat'ta define arandığı değerlendirilen 3,5 metrelik çukur görüntülendi - Son Dakika
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