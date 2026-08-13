Sinop'ta Kruvaziyer Limanı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta Kruvaziyer Limanı Projesi Devam Ediyor

Sinop\'ta Kruvaziyer Limanı Projesi Devam Ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta deniz turizmini artıracak Kruvaziyer Limanı projesinde sondaj çalışmaları hızla sürüyor.

Sinop'un deniz turizmi potansiyelini üst seviyeye çıkartacak Kruvaziyer Limanı ve Yat Limanı Projesi kapsamındaki sondaj çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Planlanan modern tesis bünyesinde; 33 bin 375 metrekare geri saha, 4 bin 950 metrekare bakım alanı, 202 adet küçük yat kapasitesi, 30 metrelik 7 adet mega yat kapasitesi ile 2 adet 200 metre ve 1 adet 300 metre uzunluğunda yolcu gemisi ağırlayabilecek Kruvaziyer Limanı yer alacak.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentin turizm ve denizcilik altyapısına büyük katkı sağlayacak dev yatırım projesine ilişkin yürütülen son çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Proje kapsamında 7 Ağustos 2026 tarihinde başlatılan sondaj çalışmalarının sahada aralıksız sürdüğünü belirten Vali Özarslan, altyapı adımlarının kararlılıkla atıldığını vurguladı.

Süreç dahilinde önemli aşamaların geride bırakıldığını kaydeden Vali Özarslan, halihazır harita ve su altı araştırmalarının tamamlandığını, taslak vaziyet planı, sondaj yerleşim planı ile sayısal hidrolik model deneyinin onaylandığını belirtti.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Sinop, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop'ta Kruvaziyer Limanı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler

12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 13:05:04. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop'ta Kruvaziyer Limanı Projesi Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.