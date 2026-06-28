Sinop\'ta park halindeki tır dorsesi alev alev yandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde park halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında dorse tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ayancık ilçesi Beşiktaş Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler dorseyi tamamen sardı. İhbar üzerine olay yerine Ayancık Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından dorseden geriye demir yığını kaldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - SİNOP