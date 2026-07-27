Sinop sahillerinde karavan düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop sahillerinde karavan düzenlemesi

Sinop sahillerinde karavan düzenlemesi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop Belediyesi, Bostancılı Mahallesi ve Abalı köyü kuzey sahillerindeki karavanların 5 gün içinde kaldırılmasını istedi, aksi halde araçlar yediemin otoparkına çekilecek.

Sinop'ta Bostancılı Mahallesi ve Abalı köyü kuzey sahillerinde bulunan karavanların 5 gün içerisinde kaldırılması istenerek, aksi takdirde yediemin otoparkına çekileceği duyuruldu.

Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan resmi açıklamada, Sinop Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan duyuruda, Bostancılı Mahallesi ve Abalı köyü kuzey sahillerinde konumlanan karavanların bölgeden tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

Karavan sahiplerine 5 günlük süre tanındığı bildirilen açıklamada, verilen süre içerisinde bulundukları alandan kaldırılmayan araçların belediye ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekileceği kaydedildi. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süreye uymaları istendi.

Kaynak: İHA

Sinop Belediyesi, Belediye, 3. Sayfa, Sinop, Yaşam, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Çevre Sinop sahillerinde karavan düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay süreci resmen başladı: CHP’ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı Yargıtay süreci resmen başladı: CHP'ye mutlak butlan kararı ön incelemeye alındı
Antalya’da kadın cinayeti Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti Antalya'da kadın cinayeti! Eski kız arkadaşını öldürüp intihar etti
3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış 3 çocuk annesi Bedriye’nin katil zanlısı eşi çıktı: Boğup taksiyle ormana taşımış
Arda Güler’den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler Arda Güler'den Mourinho hakkında dikkat çeken sözler
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi CHP Düzce İl Binasında yeni yönetim kapıyı tekmeyle kırarak içeri girdi

13:20
Rapçi Blok3’e suikast düzenleyeceklerdi Bodrum’da yakalandılar
Rapçi Blok3'e suikast düzenleyeceklerdi! Bodrum'da yakalandılar
13:05
Şampiyon Filenin Sultanları’na dev para ödülü Bu büyük kazanç Melissa Vargas’ın
Şampiyon Filenin Sultanları'na dev para ödülü! Bu büyük kazanç Melissa Vargas'ın
13:02
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
Gelir İdaresi Başkanlığı duyurdu! Bu sistemler 3 gün hizmet vermeyecek
12:47
Rakamlar endişe verici: Türkiye’de 75 yıldır böylesi görülmedi
Rakamlar endişe verici: Türkiye'de 75 yıldır böylesi görülmedi
11:54
Dehşete düşüren görüntü İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Dehşete düşüren görüntü! İzleyen herkes bakanlığı etiketliyor
11:51
CHP’de 264 eski milletvekili istifa etti
CHP'de 264 eski milletvekili istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 13:52:20. #7.12#
SON DAKİKA: Sinop sahillerinde karavan düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.