Sinop sahillerinde karavan düzenlemesi

Sinop'ta Bostancılı Mahallesi ve Abalı köyü kuzey sahillerinde bulunan karavanların 5 gün içerisinde kaldırılması istenerek, aksi takdirde yediemin otoparkına çekileceği duyuruldu.

Sinop Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden yapılan resmi açıklamada, Sinop Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yazısı doğrultusunda çalışma başlatıldığı belirtildi. Yapılan duyuruda, Bostancılı Mahallesi ve Abalı köyü kuzey sahillerinde konumlanan karavanların bölgeden tahliye edilmesi gerektiği ifade edildi.

Karavan sahiplerine 5 günlük süre tanındığı bildirilen açıklamada, verilen süre içerisinde bulundukları alandan kaldırılmayan araçların belediye ekipleri tarafından yediemin otoparkına çekileceği kaydedildi. Vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen süreye uymaları istendi.