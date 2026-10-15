Sinop'ta sarı kodlu yağış uyarısı üzerine afet kurulu sel ve heyelan önlemlerini aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sinop'ta sarı kodlu yağış uyarısı üzerine afet kurulu sel ve heyelan önlemlerini aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'ta sarı kodlu yağış uyarısı üzerine afet kurulu sel ve heyelan önlemlerini aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji'nin sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı üzerine Sinop İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında toplandı. Toplantıda sel, su baskını ve heyelan riskine karşı önlemler ile hizmetlerin aksamaması için hazırlıklar değerlendirildi.

Sinop'ta sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle gerçekleştirilen toplantıda, muhtemel sel, su baskını ve heyelanlara karşı alınan önlemler ele alındı.

Sinop İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, Vali Mustafa Özarslan başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde toplandı. Toplantıya, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grubu temsilcileri ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ekim saat 12.00 ile 16 Ekim saat 09.00 arasını kapsayan sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı doğrultusunda, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler değerlendirildi. Özellikle dere yatakları, heyelan riski bulunan bölgeler ile ani sel ve su baskını yaşanabilecek alanlarda yürütülen çalışmalar gözden geçirildi.

Kurumların iş makineleri, araç, ekipman ve personel kapasitesi ile müdahale hazırlıklarının da ele alındığı toplantıda, ulaşım, enerji ve sağlık hizmetlerinin aksamaması için yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Vatandaşlardan resmi uyarıları takip etmeleri, dere yatakları ile taşkın ve heyelan riski bulunan bölgelerden uzak durmaları istendi. Şiddetli yağış sırasında su baskını yaşanabilecek güzergahların kullanılmaması, trafikte dikkatli olunması ve acil durumların 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi çağrısında bulunuldu.

Kaynak: İHA
Mustafa ÖzarslanHava DurumuAcil Durumsu baskınıGüncelSinopYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor HGS’de ödeme sistemi değişti Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! HGS'de ödeme sistemi değişti
Dünyanın en yavaş penaltısını denedi Sonunda olanlar oldu Dünyanın en yavaş penaltısını denedi! Sonunda olanlar oldu
İstanbul’da selin bilançosu ağırlaşıyor Ölü sayısı 3’e yükseldi, 4 kişi kayıp İstanbul'da selin bilançosu ağırlaşıyor! Ölü sayısı 3'e yükseldi, 4 kişi kayıp
15:26
Arda Güler Roma’yı yaktı Gasperini’nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
Arda Güler Roma'yı yaktı! Gasperini'nin sözleri dünya futbolunu sallayacak
15:16
İstanbul Valiliği’nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
İstanbul Valiliği'nden yeni uyarı: Yarın kuvvetli yağış olacak
15:08
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum erken seçim için tarih verdi
15:05
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
Üsküdar Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin zincirleme kazada yaralandı
14:51
Görüntü Türkiye’den Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
Görüntü Türkiye'den! Bindirdikleri otomobilde genç kıza kabusu yaşattılar
14:40
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İstanbul’daki sel felaketine ilişkin soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 15:32:41. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'ta sarı kodlu yağış uyarısı üzerine afet kurulu sel ve heyelan önlemlerini aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei