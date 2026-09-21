Sinop'ta uçamayan yaralı doğan, Doğa Koruma ekiplerince tedaviye alındı - Son Dakika
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Sinop'ta uçamayan yaralı doğan, Doğa Koruma ekiplerince tedaviye alındı

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Sinop\'ta uçamayan yaralı doğan, Doğa Koruma ekiplerince tedaviye alındı
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Sinop'ta gece saatlerinde AFAD İl Müdürlüğü önünde yerde hareketsiz bulunan yaralı doğan, zarar görmemesi için kutuya alınarak muhafaza edildi. Sabah Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınan doğanın sağlık durumu, kontrollerin ardından netleşecek.

Sinop'ta yaralı halde bulunan doğan, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alınarak tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde AFAD İl Müdürlüğü binası önünde yerde hareketsiz halde bir yırtıcı kuş olduğu fark edildi. Yapılan kontrolde doğanın yaralı olduğu ve uçamadığı görüldü. Yaralı kuşun durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Doğanın gece boyunca zarar görmemesi için bir kutuya alınarak güvenli bir alanda muhafaza edilmesi sağlandı. Geceyi kutu içerisinde geçiren yaralı doğan için sabah saatlerinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler, sağlık kontrolü ve gerekli tedavisinin yapılması amacıyla doğanı teslim aldı.

Tedavi altına alınan doğanın sağlık durumunun yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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