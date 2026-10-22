Sinop Türkeli\'de dere geçişindeki kanalizasyon hattında yenileme çalışması sürüyor

Sinop'un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi'nde kanalizasyon hattının dere geçişindeki bölümünde yenileme çalışması yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Liman Sokak, Yaşar Topçu Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sokak, Muhsin Yazıcıoğlu Sokak, Gaffar Okan Sokak, Mimar Sinan Sokak, Kanuni Sultan Süleyman Sokak ve Aydınlık Sokak'ı ilgilendiren kanalizasyon hattı yenileniyor.

Bölgede devam eden çalışmaları İller Bankası Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ile teknik ekip inceledi. Çalışmalarla bölgedeki kanalizasyon sorunlarının giderilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bir sistem oluşturulması hedefleniyor.