Sinop Türkeli'de dere geçişindeki kanalizasyon hattında yenileme çalışması sürüyor - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de dere geçişindeki kanalizasyon hattında yenileme çalışması sürüyor

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Sinop Türkeli\'de dere geçişindeki kanalizasyon hattında yenileme çalışması sürüyor
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Sinop'un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi'nde kanalizasyon hattının dere geçişindeki bölümünde yenileme çalışması yapılıyor. İller Bankası Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ve teknik ekip çalışmaları inceledi.

Sinop'un Türkeli ilçesi Gemiyanı Mahallesi'nde kanalizasyon hattının dere geçişindeki bölümünde yenileme çalışması yapılıyor.

Çalışmalar kapsamında Liman Sokak, Yaşar Topçu Caddesi, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Sokak, Muhsin Yazıcıoğlu Sokak, Gaffar Okan Sokak, Mimar Sinan Sokak, Kanuni Sultan Süleyman Sokak ve Aydınlık Sokak'ı ilgilendiren kanalizasyon hattı yenileniyor.

Bölgede devam eden çalışmaları İller Bankası Samsun Bölge Müdürü Afşin Çakır, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin ile teknik ekip inceledi. Çalışmalarla bölgedeki kanalizasyon sorunlarının giderilmesi, altyapının güçlendirilmesi ve daha sağlıklı bir sistem oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
İller BankasıVeysel ŞahinTürkeliGüncelSamsunAfşinSinopYaşamÇevreSon Dakika

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SON DAKİKA: Sinop Türkeli'de dere geçişindeki kanalizasyon hattında yenileme çalışması sürüyor - Son Dakika
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