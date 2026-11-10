Sinop Türkeli'de toprak kayması Hacı köyündeki mahalle yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Sinop Türkeli'de toprak kayması Hacı köyündeki mahalle yolunu ulaşıma kapattı

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Sinop Türkeli\'de toprak kayması Hacı köyündeki mahalle yolunu ulaşıma kapattı
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Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde toprak kayması nedeniyle Örey ve Köseretaşı mahallelerini bağlayan yol ulaşıma kapandı. Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, onarım bitene kadar vatandaşların alternatif güzergahları kullanmasını istedi.

Sinop'un Türkeli ilçesine bağlı Hacı köyünde meydana gelen toprak kayması nedeniyle Örey ve Köseretaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.

İlçeye bağlı Hacı köyünde meydana gelen toprak kayması ulaşımı olumsuz etkiledi. Hacı köyünün Örey ve Köseretaşı Mahallelerini birbirine bağlayan yolda yaşanan toprak kayması nedeniyle güzergah ulaşıma kapatıldı.

Muhtar Cantürk: "Alternatif güzergahları kullanmalarını rica ediyoruz"

Hacı Köyü Muhtarı Mutlu Cantürk, yolun onarım çalışmaları tamamlanana kadar vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için alternatif güzergahları kullanmaları yönünde uyarıda bulundu. Yolun yeniden ulaşıma açılması için yapılacak çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Sinop Türkeli'de toprak kayması Hacı köyündeki mahalle yolunu ulaşıma kapattı - Son Dakika
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