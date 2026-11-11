Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Adliyesi vatandaşlara 200 selvi fidanı dağıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Adliyesi vatandaşlara 200 selvi fidanı dağıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sinop\'un Boyabat ilçesinde Boyabat Adliyesi vatandaşlara 200 selvi fidanı dağıttı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Sinop Boyabat'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Boyabat Adliyesi vatandaşlara 200 ücretsiz selvi fidanı dağıttı. Adliye önündeki stantta protokol üyelerinin kendi elleriyle verdiği fidanlar yoğun ilgi gördü ve çevre bilincine dikkat çekildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Boyabat Adliyesi tarafından vatandaşlara 200 adet ücretsiz selvi fidanı dağıtıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Boyabat Adliyesi önünde gerçekleştirildi. Programa Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Cihan Türkmen, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı, Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu ve Cumhuriyet Savcısı Furkan Atalay katıldı.

Etkinlik kapsamında adliye önünde kurulan stantta protokol üyeleri, selvi fidanlarını vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı. Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşlar, diktikleri fidanlarla daha yeşil bir geleceğe katkı sunmak üzere fidanlarını teslim aldı. Doğanın korunması, ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği etkinlikte, yeşil alanların önemine dikkat çekildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven ve beraberindeki protokol üyeleri, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşları fidan dikmeye ve doğayı korumaya davet etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerEtkinliklerBoyabatGüncelSinopYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü Eşini 5 yerinden bıçaklayan adam cezaevinde öldü
15:51
Ne yılan ne de akrep İşte dünyanın en zehirli canlısı
Ne yılan ne de akrep! İşte dünyanın en zehirli canlısı
15:32
Belçika’da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku Resmen açıklandı
Belçika'da Türkiye maçı öncesi Lukaku şoku! Resmen açıklandı
15:31
İki çay içti, ödediği hesaba bakın Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
İki çay içti, ödediği hesaba bakın! Bakanlık yetkilisi de kayıtsız kalamadı
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:56:12. #7.13#
SON DAKİKA: Sinop'un Boyabat ilçesinde Boyabat Adliyesi vatandaşlara 200 selvi fidanı dağıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android