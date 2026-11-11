Sinop\'un Boyabat ilçesinde Boyabat Adliyesi vatandaşlara 200 selvi fidanı dağıttı

Sinop'un Boyabat ilçesinde "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" dolayısıyla Boyabat Adliyesi tarafından vatandaşlara 200 adet ücretsiz selvi fidanı dağıtıldı.

Gelecek nesillere daha yeşil ve yaşanabilir bir çevre bırakmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Boyabat Adliyesi önünde gerçekleştirildi. Programa Boyabat Belediye Başkan Yardımcısı Ayşenur Cihan Türkmen, Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven, Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurhat Özkalaycı, Denetimli Serbestlik Müdürü Veysi Cemiloğlu ve Cumhuriyet Savcısı Furkan Atalay katıldı.

Etkinlik kapsamında adliye önünde kurulan stantta protokol üyeleri, selvi fidanlarını vatandaşlara kendi elleriyle dağıttı. Yoğun ilgi gören etkinlikte vatandaşlar, diktikleri fidanlarla daha yeşil bir geleceğe katkı sunmak üzere fidanlarını teslim aldı. Doğanın korunması, ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması ve çevre bilincinin artırılmasının hedeflendiği etkinlikte, yeşil alanların önemine dikkat çekildi.

Boyabat Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Güven ve beraberindeki protokol üyeleri, çevre bilincini artırmaya yönelik faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirterek, tüm vatandaşları fidan dikmeye ve doğayı korumaya davet etti.